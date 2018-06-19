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Сотрудники ГАИ вытащили с «того света» маленького велосипедиста
Мужчина спас маленького велосипедиста из воды, а сотрудники ГАИ провели реанимационные действия, которые спасли жизнь ребенку. О случае рассказали в УГАИ УАД Гродненского облисполкома.
Все произошло в деревне Залесье Слонимского района. Патрульная машина ГАИ проезжала около озера и правоохранители увидели махавшего руками на дороге мужчину. Патрульные поняли, что нужна помощь. Как оказалось, мужчина вытащил из воды ребенка, который проезжал на велосипеде и упал в озеро. Мальчик не подавал признаков жизни: пульс не прошупывался, дыхания и сердцебиения у него не было.
Сотрудники ГАИ решили оказать первую помощь и стали делать непрямой массаж сердца. Спустя несколько минут мальчик пришел в себя. Ему дали понюхать нашатырь — и вызвали карету скорой помощи. К приезду медиков у ребенка были уже и дыхание, и пульс.
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Мужчина спас маленького велосипедиста из воды, а сотрудники ГАИ провели реанимационные действия, которые спасли жизнь ребенку. О случае рассказали в УГАИ УАД...
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