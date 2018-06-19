Сотрудники ГАИ вытащили с «того света» маленького велосипедиста

Все произошло в деревне Залесье Слонимского района. Патрульная машина ГАИ проезжала около озера и правоохранители увидели махавшего руками на дороге мужчину. Патрульные поняли, что нужна помощь. Как оказалось, мужчина вытащил из воды ребенка, который проезжал на велосипеде и упал в озеро. Мальчик не подавал признаков жизни: пульс не прошупывался, дыхания и сердцебиения у него не было.





Сотрудники ГАИ решили оказать первую помощь и стали делать непрямой массаж сердца. Спустя несколько минут мальчик пришел в себя. Ему дали понюхать нашатырь — и вызвали карету скорой помощи. К приезду медиков у ребенка были уже и дыхание, и пульс.



