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Сборная России победила Египет в матче ЧМ-2018

19.06.2018 22:54 — Разное | Интерфакс  
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Футболисты сборной России добились победы над национальной командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая в Петербурге во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

Команда Станислава Черчесова вышла вперед на 47-й минуте благодаря автоголу защитника египтян Ахмеда Фатхи. На 59-й минуте Денис Черышев удвоил счет, а через три минуты Артем Дзюба довел преимущество россиян до крупного.

На 73-й минуте форвард сборной Египта Мохамед Салах реализовал пенальти и сократил отставание в счете.

Таким образом, сборная России набрала 6 очков, в первом туре она со счетом 5:0 победила команду Саудовской Аравии. В случае если в среду Уругвай не проиграет Саудовской Аравии, россияне досрочно выйдут в плей-офф.

 
 
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Футболисты сборной России добились победы над национальной командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча, прошедшая в...
 
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