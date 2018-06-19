Почему Лукашенко сидел на переговорах с Путиным, как на приеме у стоматолога



Фото: kremlin.ru

Путин и Лукашенко не так доверяют друг другу, как хотят показать?





Фото president.gov.by

Лукашенко «зажал» уступку в цене?





Фото kremlin.ru





После переговоров Лукашенко выглядит счастливым, чего не скажешь о Путине © РИА Новости / Сергей Гунеев





Красноречивое рукопожатие: Лукашенко приобнял Путина. Оба президента улыбаются, а свободная рука Путина повернута в другую сторону © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Салідарнасць» присмотрелась к снимкам со встречи президентов Беларуси и России и проанализировала, что говорят жесты политиков.На этом снимкесжимает в руках предмет, похожий на лист бумаги. Ноги российского президента расставлены – в свободной позиции. Рукилежат на коленях, а щиколотки скрещены.Авторы знаменитого бестселлера «Новый язык телодвижений. Расширенная весрия»пишут, что скрещенные щиколотки свидетельствуют о том, что ваш собеседник подавляет в себе негативные эмоции и несогласие и пытается справиться с ними. Этот жест можно приравнять к закусыванию губы.Психологи отмечают, что обычно люди сидят так на приеме у стоматологов, юристов и налоговых инспекторов.На этом снимке руки Путина сплетены в замок, ноги Лукашенко скрещены.Барбара и Алан Пиз утверждают, что если лица и голоса беседующих людей спокойны и доброжелательны, но при этом ноги и руки скрещены, на самом деле они не так уж и доверяют друг другу, как хотят показать внешне.На языке жестов руки, сложенные в замок, чаще всего обозначают, что человек хочет на время отгородиться и отстраниться. Он словно ставит забор между собой и оппонентом, чтобы взять небольшой тайм-аут и сконцентрироваться на принятии решений.Также такое положение пальцев может означать недовольство своим собеседником, но открыто сказать об этом нельзя.В некоторых случаях человек делает замок из пальцев, чтобы взять себя в руки, и он практически это делает в буквальном смысле. Опять же взять себя в руки можно для того, чтобы параллельно принять правильное решение и продолжать слушать собеседника.По мнению психологов, скрещивание рук свидетельствует о более негативном настрое человека, чем скрещивание ног, и скрещенные руки более явно бросаются в глаза.Известные исследователи в области ведения переговоров Ниренберг и Калеро установили, что когда один участник во время переговоров зажимал лодыжки, это означало, что он «зажимал» уступку в цене.***Отметим, что на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко говорил о важности устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равной конкурентной среды для дальнейшего развития торговых отношений с Россией.приводитглавы Беларуси слова Александра Лукашенко.После заседания ВГС и переговоров с Александром Лукашенко Путин заявил о том, что Россия и Беларусь договорились усилить кооперацию в промышленной сфере и расширять выпуск наукоемкой продукции, сообщаетПутин также назвал одну из приоритетных задач — улучшение делового климата и устранение барьеров и ограничений между Россией и Беларусью.