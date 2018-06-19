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Почему Лукашенко сидел на переговорах с Путиным, как на приеме у стоматолога
Фото: kremlin.ru
«Салідарнасць» присмотрелась к снимкам со встречи президентов Беларуси и России и проанализировала, что говорят жесты политиков.
На этом снимке Владимир Путин сжимает в руках предмет, похожий на лист бумаги. Ноги российского президента расставлены – в свободной позиции. Руки Александра Лукашенко лежат на коленях, а щиколотки скрещены.
Авторы знаменитого бестселлера «Новый язык телодвижений. Расширенная весрия» Барбара и Алан Пиз пишут, что скрещенные щиколотки свидетельствуют о том, что ваш собеседник подавляет в себе негативные эмоции и несогласие и пытается справиться с ними. Этот жест можно приравнять к закусыванию губы.
Психологи отмечают, что обычно люди сидят так на приеме у стоматологов, юристов и налоговых инспекторов.
Путин и Лукашенко не так доверяют друг другу, как хотят показать?
Фото president.gov.by
На этом снимке руки Путина сплетены в замок, ноги Лукашенко скрещены.
Барбара и Алан Пиз утверждают, что если лица и голоса беседующих людей спокойны и доброжелательны, но при этом ноги и руки скрещены, на самом деле они не так уж и доверяют друг другу, как хотят показать внешне.
На языке жестов руки, сложенные в замок, чаще всего обозначают, что человек хочет на время отгородиться и отстраниться. Он словно ставит забор между собой и оппонентом, чтобы взять небольшой тайм-аут и сконцентрироваться на принятии решений.
Также такое положение пальцев может означать недовольство своим собеседником, но открыто сказать об этом нельзя.
В некоторых случаях человек делает замок из пальцев, чтобы взять себя в руки, и он практически это делает в буквальном смысле. Опять же взять себя в руки можно для того, чтобы параллельно принять правильное решение и продолжать слушать собеседника.
Лукашенко «зажал» уступку в цене?
Фото kremlin.ru
По мнению психологов, скрещивание рук свидетельствует о более негативном настрое человека, чем скрещивание ног, и скрещенные руки более явно бросаются в глаза.
Известные исследователи в области ведения переговоров Ниренберг и Калеро установили, что когда один участник во время переговоров зажимал лодыжки, это означало, что он «зажимал» уступку в цене.
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Отметим, что на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко говорил о важности устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равной конкурентной среды для дальнейшего развития торговых отношений с Россией.
— Если какие-то проблемы мешают нашим отношениям, я думаю, что нам их надо решать здесь и сейчас, — приводит
После переговоров Лукашенко выглядит счастливым, чего не скажешь о Путине © РИА Новости / Сергей Гунеев
После заседания ВГС и переговоров с Александром Лукашенко Путин заявил о том, что Россия и Беларусь договорились усилить кооперацию в промышленной сфере и расширять выпуск наукоемкой продукции, сообщает
Красноречивое рукопожатие: Лукашенко приобнял Путина. Оба президента улыбаются, а свободная рука Путина повернута в другую сторону © РИА Новости / Сергей Гунеев
Путин также назвал одну из приоритетных задач — улучшение делового климата и устранение барьеров и ограничений между Россией и Беларусью.
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Сплетенье рук, скрещенье ног — встреча Лукашенко и Путина на языке телодвижений.
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