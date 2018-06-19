ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему Лукашенко сидел на переговорах с Путиным, как на приеме у стоматолога

19.06.2018 23:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: kremlin.ru
Сплетенье рук, скрещенье ног — встреча Лукашенко и Путина на языке телодвижений.

«Салідарнасць» присмотрелась к снимкам со встречи президентов Беларуси и России и проанализировала, что говорят жесты политиков.

На этом снимке Владимир Путин сжимает в руках предмет, похожий на лист бумаги. Ноги российского президента расставлены – в свободной позиции. Руки Александра Лукашенко лежат на коленях, а щиколотки скрещены.

Авторы знаменитого бестселлера «Новый язык телодвижений. Расширенная весрия» Барбара и Алан Пиз пишут, что скрещенные щиколотки свидетельствуют о том, что ваш собеседник подавляет в себе негативные эмоции и несогласие и пытается справиться с ними. Этот жест можно приравнять к закусыванию губы.

Психологи отмечают, что обычно люди сидят так на приеме у стоматологов, юристов и налоговых инспекторов.


Путин и Лукашенко не так доверяют друг другу, как хотят показать?

Почему Лукашенко сидел на переговорах с Путиным, как на приеме у стоматолога

Фото president.gov.by

На этом снимке руки Путина сплетены в замок, ноги Лукашенко скрещены.

Барбара и Алан Пиз утверждают, что если лица и голоса беседующих людей спокойны и доброжелательны, но при этом ноги и руки скрещены, на самом деле они не так уж и доверяют друг другу, как хотят показать внешне.

На языке жестов руки, сложенные в замок, чаще всего обозначают, что человек хочет на время отгородиться и отстраниться. Он словно ставит забор между собой и оппонентом, чтобы взять небольшой тайм-аут и сконцентрироваться на принятии решений.

Также такое положение пальцев может означать недовольство своим собеседником, но открыто сказать об этом нельзя.

В некоторых случаях человек делает замок из пальцев, чтобы взять себя в руки, и он практически это делает в буквальном смысле. Опять же взять себя в руки можно для того, чтобы параллельно принять правильное решение и продолжать слушать собеседника.


Лукашенко «зажал» уступку в цене?

Почему Лукашенко сидел на переговорах с Путиным, как на приеме у стоматолога

Фото kremlin.ru

По мнению психологов, скрещивание рук свидетельствует о более негативном настрое человека, чем скрещивание ног, и скрещенные руки более явно бросаются в глаза.

Известные исследователи в области ведения переговоров Ниренберг и Калеро установили, что когда один участник во время переговоров зажимал лодыжки, это означало, что он «зажимал» уступку в цене.

***

Отметим, что на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко говорил о важности устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равной конкурентной среды для дальнейшего развития торговых отношений с Россией.

— Если какие-то проблемы мешают нашим отношениям, я думаю, что нам их надо решать здесь и сейчас, — приводит пресс-служба главы Беларуси слова Александра Лукашенко.

Почему Лукашенко сидел на переговорах с Путиным, как на приеме у стоматолога

После переговоров Лукашенко выглядит счастливым, чего не скажешь о Путине © РИА Новости / Сергей Гунеев

После заседания ВГС и переговоров с Александром Лукашенко Путин заявил о том, что Россия и Беларусь договорились усилить кооперацию в промышленной сфере и расширять выпуск наукоемкой продукции, сообщает РИА Новости.

Почему Лукашенко сидел на переговорах с Путиным, как на приеме у стоматолога

Красноречивое рукопожатие: Лукашенко приобнял Путина. Оба президента улыбаются, а свободная рука Путина повернута в другую сторону © РИА Новости / Сергей Гунеев

Путин также назвал одну из приоритетных задач — улучшение делового климата и устранение барьеров и ограничений между Россией и Беларусью.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сплетенье рук, скрещенье ног — встреча Лукашенко и Путина на языке телодвижений.
 
Новости дня
Новости разные
 
По центру Киева ходил парень с автоматом и кричал "Крым наш"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика