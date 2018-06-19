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По центру Киева ходил парень с автоматом и кричал "Крым наш"
Фото: kyiv.npu.gov.ua
«Молодой человек в амуниции и маске на лице вышел из такси у Кабмина и двигался в направлении Верховной Рады, где прошла массовая акция. Его задержали: во время поверхностного осмотра у него конфисковали предмет, похожий на карабин, два кастета, ножи и дымовую шашку», – сообщили в полиции Киева.
Правоохранители заметили пассажира такси, который вышел из салона в средствах индивидуальной защиты – маске и бронежилете. Во время осмотра у парня нашли оружие, которое визуально напоминает автомат Калашникова, кастеты, ножи и дымовую шашку.
На Facebook-странице «Киев Оперативный» сообщается, что патроны, которые были у задержанного, холостые. Также они ссылаются на свидетелей, которые говорили, что парень шел по улице Садовой и кричал «Крым наш».
Задержанного доставили в территориальное управление полиции, сейчас с ним работают следователи.
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Полиция задержала парня с автоматом возле здания Кабинета Министров.
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