

Фото: kyiv.npu.gov.ua

сообщили в полиции Киева.Правоохранители заметили пассажира такси, который вышел из салона в средствах индивидуальной защиты – маске и бронежилете. Во время осмотра у парня нашли оружие, которое визуально напоминает автомат Калашникова, кастеты, ножи и дымовую шашку.На Facebook-странице «Киев Оперативный» сообщается, что патроны, которые были у задержанного, холостые. Также они ссылаются на свидетелей, которые говорили, что парень шел по улице Садовой и кричал «Крым наш».Задержанного доставили в территориальное управление полиции, сейчас с ним работают следователи.