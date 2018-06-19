Мать порезала сына ножом. Ей не понравилась его девушка



Иллюстративное фото

Сын привел в дом свою девушку, в течение нескольких недель они жили вместе. Матери парня это очень не понравилось. Из-за этого между родственниками возникла ссора. Мать резала колбасу и одновременно жаловалась на девушку. Сын пытался защитить ее, но делал это очень эмоционально. Мать не выдержала, повернулась и ударила сына ножом в живот.в Гродненском УВД.