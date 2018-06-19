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Bloomberg: США в ближайшие часы объявят о выходе из Совета ООН по правам человека

19.06.2018 23:20 — Разное | UDF  
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Фото: EPA-EFE
Администрация президента США Дональда Трампа во вторник планирует объявить о выходе из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, заявление на этот счет сделают в Госдепартаменте в 17:00 по местному времени (полночь по мск) госсекретарь США Майкл Помпео и американский постпред при ООН Никки Хейли. Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

Вашингтон ранее неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.

В мае Хейли подвергла критике принятие СПЧ резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе, где с 30 марта в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев. Дипломат утверждала, что структура всемирной организации выражает озабоченность в связи с правомерными действиями "демократической страны", не уделяя должного внимания нарушениям прав человека в Венесуэле, Иране или Мьянме.

 
 
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Администрация президента США Дональда Трампа во вторник планирует объявить о выходе из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
 
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