Bloomberg: США в ближайшие часы объявят о выходе из Совета ООН по правам человека

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Bloomberg

По сведениям его источников, заявление на этот счет сделают в Госдепартаменте в 17:00 по местному времени (полночь по мск) госсекретарь СШАи американский постпред при ООН. Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.Вашингтон ранее неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.В мае Хейли подвергла критике принятие СПЧ резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе, где с 30 марта в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев. Дипломат утверждала, что структура всемирной организации выражает озабоченность в связи с правомерными действиями "демократической страны", не уделяя должного внимания нарушениям прав человека в Венесуэле, Иране или Мьянме.