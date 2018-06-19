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Путин: Товарооборот России и Беларуси может вырасти до 50 миллиардов долларов
Фото: president.gov.by
«Дальнейшего расширения и диверсификации требует внутрисоюзная торговля. В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть — плюс 23,5% и достиг $ 32,4 млрд, в январе — апреле текущего года прибавил еще 18,5%», — заявил Владимир Путин и отметил, что при сохранении такой динамики странам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в $ 50 млрд.
Российский лидер также заявил, что «объем накопленных российских капиталовложений в белорусскую экономику превышает $ 3,9 млрд, белорусские предприятия инвестировали в Россию порядка $ 620 млн». «Готовы предпринять дополнительные шаги в плане наращивания промышленной кооперации», — заверил он.
В качестве примеров перспективных совместных проектов Путин назвал сооружение в Беларуси российскими компаниями завода по производству технического углерода, используемого в автомобильной и химической промышленности, возведение фабрики строительных материалов, предприятия по переработке зерновых культур. Он заявил, что цена этих проектов составляет около 400 млн долларов.
Отметил российский президент и растущее значение маршрута экспорта российского газа в Европу через Беларусь.
«Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа, в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение», — подчеркнул Владимир Путин.
Он напомнил, что Россия до 2020 года планирует инвестировать около $ 2,5 млрд на обновление белорусского участка газопровода «Ямал-Европа» и свыше $ 1 млрд на возведение дополнительных подземных хранилищ газа, сообщает
На важность устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равной конкурентной среды для дальнейшего развития торговых отношений с Россией обратил внимание и белорусский президент.
«В 2017 году мы преодолели процесс снижения взаимного товарооборота и вышли на его рост. Сегодня весьма важно закрепить положительные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между нашими странами. В том числе за счет устранения взаимных барьеров, изъятий, а также создания равной конкурентной среды», — сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что решение актуальных вопросов зачастую переводится из одного интеграционного формата в другой. Например, на площадку Евразийского экономического союза. «Думаю, что нам не следует это впредь делать, потому что мы в нашем союзе в состоянии решать те вопросы, которые существуют. Если какие-то проблемы мешают нашим отношениям, я думаю, что нам их надо решать здесь и сейчас», — заявил Лукашенко.
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Товарооборот между Россией и Беларусью может вырасти до 50 млрд долларов в год.
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