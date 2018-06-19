Путин: Товарооборот России и Беларуси может вырасти до 50 миллиардов долларов

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ТАСС

— заявили отметил, что при сохранении такой динамики странам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в $ 50 млрд.Российский лидер также заявил, что— заверил он.В качестве примеров перспективных совместных проектов Путин назвал сооружение в Беларуси российскими компаниями завода по производству технического углерода, используемого в автомобильной и химической промышленности, возведение фабрики строительных материалов, предприятия по переработке зерновых культур. Он заявил, что цена этих проектов составляет около 400 млн долларов.Отметил российский президент и растущее значение маршрута экспорта российского газа в Европу через Беларусь.— подчеркнул Владимир Путин.Он напомнил, что Россия до 2020 года планирует инвестировать около $ 2,5 млрд на обновление белорусского участка газопровода «Ямал-Европа» и свыше $ 1 млрд на возведение дополнительных подземных хранилищ газа, сообщаетНа важность устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равной конкурентной среды для дальнейшего развития торговых отношений с Россией обратил внимание и белорусский президент.сказалОн отметил, что решение актуальных вопросов зачастую переводится из одного интеграционного формата в другой. Например, на площадку Евразийского экономического союза.заявил Лукашенко.