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Поговорили обо всем, но ничего нового не сказали. Цитаты Лукашенко на встрече с Путиным
Фото: president.gov.by
Президенты лишь в очередной раз договорились дружить и наторговать по итогам года на 50 миллиардов долларов. Конечно, главы государств обозначили и сложные моменты двусторонних отношений и пообещали их решить. Когда-нибудь. А сегодня вечером Владимир Путин еще успевает посмотреть игру сборной России против Египта на чемпионате мира по футболу.
О чем Александр Лукашенко говорил Путину во время встречи — в нашем видео.
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Все ждали, что президенты двух стран решат проблемы с молочкой и очередями на белорусско-российской границе.
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