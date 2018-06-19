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Поговорили обо всем, но ничего нового не сказали. Цитаты Лукашенко на встрече с Путиным

19.06.2018 23:08 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Лукашенко встретился с Путиным в Минске. Все ждали, что президенты двух стран решат проблемы с молочкой, очередями на белорусско-российской границе и заявят, наконец, об отмене роуминга в наших государствах. Но нет.

Президенты лишь в очередной раз договорились дружить и наторговать по итогам года на 50 миллиардов долларов. Конечно, главы государств обозначили и сложные моменты двусторонних отношений и пообещали их решить. Когда-нибудь. А сегодня вечером Владимир Путин еще успевает посмотреть игру сборной России против Египта на чемпионате мира по футболу.

О чем Александр Лукашенко говорил Путину во время встречи — в нашем видео.

 
Теги: Минск
 
 
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Все ждали, что президенты двух стран решат проблемы с молочкой и очередями на белорусско-российской границе.
 
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