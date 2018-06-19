Поговорили обо всем, но ничего нового не сказали. Цитаты Лукашенко на встрече с Путиным



Фото: president.gov.by

Президенты лишь в очередной раз договорились дружить и наторговать по итогам года на 50 миллиардов долларов. Конечно, главы государств обозначили и сложные моменты двусторонних отношений и пообещали их решить. Когда-нибудь. А сегодня вечеромеще успевает посмотреть игру сборной России против Египта на чемпионате мира по футболу.О чемговорил Путину во время встречи — в нашем видео.