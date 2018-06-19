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Артем Дзюба после второй победы на ЧМ: Гуляй, Россия! Наслаждайся!

20.06.2018 00:32 — Разное | Tut.by  
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Форвард сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями после победы над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018.


Фото: Reuters

— Честно говоря, уже плохо помню гол. Была великолепная передача Кутепова, и получилось забить. Самое главное — победили. Вся страна, думаю, счастлива. Гуляй, Россия! Наслаждайся! Всем спасибо за поддержку.

Сыграли супер. Все футболисты сегодня бились на каждом участке поля. Мы не отдали Египту ни сантиметра, сдержали Салаха и победили заслуженно. Мы красавцы! Не до конца сдержали? Ну, пенальти — это нормально для футболиста такого класса. Один — это не два и не три. Мы победили. Всем спасибо, — сказал игрок в эфире телеканала «Россия 1».

 
 
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Форвард сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями после победы над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира - 2018.
 
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