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Главный тренер сборной России: По-моему, я самый последний эксперт в этой стране

20.06.2018 00:15 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 2-го тура группового раунда ЧМ-2018 против Египта.


Reuters

— Сейчас я чувствую то же, что и раньше — есть работа, и ее надо делать. Сейчас нам надо спокойно все проанализировать, футболисты отдохнут немного, завтра у нас легкая тренировка, мы проанализируем игру, посмотрим, кто готов, у кого какие болячки, и будем двигаться дальше.

— Это сборная России такая сильная или соперники слабые?

— Это вы решайте, вам со стороны всегда виднее. Мы движемся в том направлении, которое выбрали, ни секунды не сомневаясь в своих возможностях. Оценки вы до сих пор давали и давайте дальше, а мы будем работать и радовать наших болельщиков.

По-моему, я самый последний эксперт в этой стране, давайте порадуемся победе, не будем загадывать вперед и обольщаться. Все идет своим чередом.

— Будут ли какие-то эксперименты с составом в игре с Уругваем?

— За эти два года у нас ни разу не было экспериментов с составом. Я как попугай повторяю, что у нас бывают травмированные, сейчас они тоже появились. Экспериментов у нас ни разу не было, все шло своим чередом, — сказал Черчесов в эфире канала «Матч ТВ».

Станислав Черчесов также рассказал, как перед поединком с Египтом в штабе сборной России решали вопрос опеки лидера соперников Мохаммеда Салаха.

— Соображения простые: надо было выиграть, чтобы решить задачу. Понятно, что египтянам надо было выиграть, а мы хотели это сделать. Это разные психологически полярности. Египет со словом «надо» не всегда справляется, потому что не может играть первым номером. Мы это учли. Вопрос Салаха тоже надо было решать. Сегодня утром Жирков дал добро на матч, потому что он несколько дней был не в том состоянии. Его нога. Но мы уже понимали, как действовать. И нам это удалось.

Вы два раза повторили слово проблемы, а мы это не любим. У нас этого слова в лексиконе нет. Мы давно выбрали свою линию. По поводу игроков, оснащенности, личных качеств.

Все вспоминают наши прошлые игры, но с такими командами, как мы играли… Мы анализируем всю ситуацию в плане готовности, тренировочного процесса и в плане игроков. А проблем у нас нет, не было и не будет, — сказал Черчесов.

 
 
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 2-го тура группового раунда ЧМ-2018 против Египта.
 
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