Сборная России выдала лучший старт в истории ЧМ среди стран-хозяек

Сборная России одержала победу над сборной Египта в матче группового этапа ЧМ-2018.



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Команда Станислава Черчесова в двух стартовых турах одержала две победы с разницей мячей 8:1 — в первой игре была обыграна Саудовская Аравия (5:0).

Это лучший результат для всех стран-хозяек в истории мировых первенств после двух матчей.

Сборная Италии, принимавшая ЧМ-1934, тогда тоже забила 8 мячей в двух первых играх, но пропустила дважды, отмечает Goal.com .