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Из окна многоэтажки в Гомеле выбросили собаку
Местные жители нашли тело пса под окнами многоэтажки, но определить виновного в его смерти пока не удалось.
Собаку нашли возле одного из домов на улице Ильича в Гомеле. Местные жители вызвали милицию, которая обнаружила на трупе признаки падения с большой высоты.
Сейчас полным ходом идёт поиск виноватых в смерти животного. Правоохранительные органы работают в доме и возле него, проводят опрос жильцов.
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Местные жители нашли тело пса под окнами многоэтажки, но определить виновного в её смерти пока не удалось.
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