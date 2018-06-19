Из окна многоэтажки в Гомеле выбросили собаку

Местные жители нашли тело пса под окнами многоэтажки, но определить виновного в его смерти пока не удалось.

Собаку нашли возле одного из домов на улице Ильича в Гомеле. Местные жители вызвали милицию, которая обнаружила на трупе признаки падения с большой высоты.

Сейчас полным ходом идёт поиск виноватых в смерти животного. Правоохранительные органы работают в доме и возле него, проводят опрос жильцов.