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В Google научили искусственный интеллект предсказывать дату смерти
Разработчики из компании Google создали нейросеть, которая на основании данных о состоянии здоровья человека может предсказать дату его смерти.
Проект под названием Medical Brain позволяет врачам спрогнозировать течение болезни и с высокой вероятностью оценить вариант летального исхода.
Проведённые эксперименты показывают, что нейросеть выдаёт весьма точные и близкие к истине предсказания.
Учёные надеются, что их разработка сведёт к минимуму врачебные ошибки при постановке диагноза и поможет лечению тяжелобольных пациентов.
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Разработчики из компании Google создали нейросеть, которая на основании данных о состоянии здоровья человека может предсказать дату его смерти.
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