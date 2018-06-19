В Google научили искусственный интеллект предсказывать дату смерти

Разработчики из компании Google создали нейросеть, которая на основании данных о состоянии здоровья человека может предсказать дату его смерти.

Проект под названием Medical Brain позволяет врачам спрогнозировать течение болезни и с высокой вероятностью оценить вариант летального исхода.

Проведённые эксперименты показывают, что нейросеть выдаёт весьма точные и близкие к истине предсказания.

Учёные надеются, что их разработка сведёт к минимуму врачебные ошибки при постановке диагноза и поможет лечению тяжелобольных пациентов.