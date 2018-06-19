|
Из-за забастовки в Париже закрыты Нотр-Дам, Триумфальная арка и Версаль
Посетители не смогут попасть не только в эти, но и в ряд других достопримечательностей столицы Франции.
Причина всему – забастовка персонала, зачинщиками которой выступили сразу несколько профсоюзов сотрудников учреждений культуры.
Туристам закрыт доступ в Версальский дворец, Венсенский замок, Триумфальную арку, башни Собора Парижской Богоматери, Трианон, Пантеон и ряд музеев, в частности, д’Орсе и музей Пикассо.
Причина забастовки кроется в массовом недовольстве проектом реформы французского Министерства культуры, согласно которому полторы тысячи сотрудников должны перейти из ведомств в различные учреждения и музеи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посетители не смогут попасть не только в эти, но и в ряд других достопримечательностей столицы Франции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)