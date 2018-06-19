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Электричка насмерть сбила пенсионерку в Смолевичском районе
Несчастный случай произошёл утром 19 июня возле станции Домашаны.
Электропоезд сбил 88-летнюю пенсионерку, которая переходила железнодорожные пути перед движущимся в минском направлении составом.
Представители УВД Миноблисполкома сообщают, что по факту трагедии назначена проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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Несчастный случай произошёл утром 19 июня возле станции Домашаны.
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