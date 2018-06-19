В Городокском районе школьник хотел сделать сальто и получил удар током

Ученик восьмого класса хотел похвастаться перед друзьями и сделать сальто с линии электропередачи, но вместо этого получил разряд электричества.

После удара подросток упал на землю с высоты пяти метров. Друзей, которые отвели его домой, он уговорил никому ничего не рассказывать, но на следующий день сам показал родителям ожоги и во всём признался. Сейчас школьник находится в реанимации с термическими ожогами второй и третей степени тяжести.