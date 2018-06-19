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В Городокском районе школьник хотел сделать сальто и получил удар током
Ученик восьмого класса хотел похвастаться перед друзьями и сделать сальто с линии электропередачи, но вместо этого получил разряд электричества.
После удара подросток упал на землю с высоты пяти метров. Друзей, которые отвели его домой, он уговорил никому ничего не рассказывать, но на следующий день сам показал родителям ожоги и во всём признался. Сейчас школьник находится в реанимации с термическими ожогами второй и третей степени тяжести.
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Ученик восьмого класса хотел похвастаться перед друзьями и сделать сальто с линии электропередачи, но вместо этого получил разряд электричества.
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