20 июня. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день беженцев (в настоящее время на планете зарегистрировано более 20 млн беженцев и 25 млн внутренне перемещённых лиц).

Всемирный день защиты слонов в зоопарках.

ПРИМЕТЫ:

Федот Урожайник. Тепло - к хорошему урожаю ржи, дождь - к плохому.

РОДИЛИСЬ:

1927 Вячеслав Михайлович КОТЁНОЧКИН, российский мультипликатор («Ну, погоди!»).

1928 Гавриил Харитонович ВАЩЕНКО, белорусский художник.

1932 Роберт Иванович РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, российский поэт.

1934 Юрий Иосифович ВИЗБОР, российский бард, актёр.

1937 Николай Николаевич ДРОЗДОВ, российский учёный-зоолог и телеведущий. По линии отца его корни уходят в высшие слои русского духовенства. Увлекается верховой ездой, лыжами, купанием в проруби, изучает йогу, уже много лет не ест мясо, прекрасно поет и играет на гитаре. А ещё Дроздов - мастер по пошиву мужской одежды 7-го разряда.

1938 Алексей Георгиевич ГЕРМАН, российский режиссёр.

1938 Спартак Петрович МИРОНОВИЧ, белорусский гандбольный тренер.

1939 Валерий Николаевич РАЕВСКИЙ, белорусский режиссёр. Умер в 2011 году.

1950 Лайонел РИЧИ, американский певец.

1963 Ольга Евгеньевна ПРОКОФЬЕВА, российская актриса.

1967 Николь Мэри КИДМАН, австралийская актриса, бывшая жена Тома КРУЗА (сейчас замужем за музыкантом Китом УРБАНОМ, у них двое детей). Рост - 179 см, вес - 60 кг. Её семья - одна из самых состоятельных в Австралии. Коэффициент интеллекта Николь - 132!

1968 Роберт Энтони РОДРИГЕС, мексиканский режиссёр. У него пятеро детей. Первый фильм («Музыкант») снял на деньги, полученные им за участие в медицинских экспериментах.

1982 Алексей и Василий Владимировичи БЕРЕЗУЦКИЕ, российские футболисты, братья-близнецы.

СОБЫТИЯ:

1881 В Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия телефонной связи.

1955 На Филиппинах было зафиксировано самое длительное солнечное затмение (7 минут 8 секунд).

1963 Был подписан советско-американский договор об установке «красного телефона» (обеспечении прямой телефонной связи между Белым домом и Кремлём).

1997 В Австралии Отто АКРОН продержал на канате в течение 15 секунд два самолёта «Сессна», взлетающих в разных направлениях (мировой рекорд).

2004 Нападающий сборной России Дмитрий КИРИЧЕНКО, поразивший ворота сборной Греции на 2-й минуте матча, стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы по футболу.