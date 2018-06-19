



С вечера, 19 июня, уже нельзя проехать с улицы Виленской на Солигорскую и переулок Западный.

Напомним, что здесь идёт строительство кольцевой развязки. В этот же день, 19 июня, началась укладка асфальта . Строительство планируют завершить к 3 июля.

Почему перекрыли

До сих пор движение в этом направлении было ограничено, но теперь рабочие установили преграды.

По их словам, многие водители прямо во время строительства проезжали в опасной близости от работающей техники и руководство приняло решение перекрыть движение окончательно, чтобы избежать инцидентов. Ведь просто запрещающие знаки не помогали.

По информации «Кур'ера», по одной полосе движение в этом направлении будет открыто почти через неделю — вероятно, в понедельник, 25 июня.