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В Слуцке проезд с улицы Виленской на Солигорскую и перекрыт окончательно — до понедельника
20.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
С вечера, 19 июня, уже нельзя проехать с улицы Виленской на Солигорскую и переулок Западный.
Напомним, что здесь идёт строительство кольцевой развязки. В этот же день, 19 июня,
Почему перекрыли
До сих пор движение в этом направлении было ограничено, но теперь рабочие установили преграды.
По их словам, многие водители прямо во время строительства проезжали в опасной близости от работающей техники и руководство приняло решение перекрыть движение окончательно, чтобы избежать инцидентов. Ведь просто запрещающие знаки не помогали.
По информации «Кур'ера», по одной полосе движение в этом направлении будет открыто почти через неделю — вероятно, в понедельник, 25 июня.
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