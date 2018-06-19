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Курсы английского в Несвиже: для ЦТ, общения, карьеры

20.06.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Курсы английского в Несвиже: для ЦТ, общения, карьеры

Куда пойти изучать английский? Таким вопросом заняты многие несвижане. Конечно, можно попытаться грызть гранит иностранной науки самостоятельно — ассортимент самоучителей достаточно широк. Однако не всегда на это хватает терпения, да и времени. К тому же для разговорного английского одними учебниками не обойтись — здесь необходимы практика и помощь преподавателя.

В гостях у «НН» создательница «Курсов изучения английского языка» в г. Несвиж Ольга Олешкевич. Ольга Дмитриевна — учитель английского языка в Несвижской гимназии. Преподавателем работает более 4-х лет. Окончила Минский государственный лингвистический университет. Свою профессию очень любит и ценит.

Ставка на качество и продуктивность

— Я педагог-энтузиаст. Как бы много ни было работы, всегда найду время для того, чтобы узнать что-то новое, — рассказывает Ольга. — Всегда с радостью ездила на различные курсы и семинары, ведь это прекрасная возможность повысить свой уровень знания языка и приобрести дополнительные навыки, которые пригодятся в моей педагогической деятельности. Мечта открыть свое дело появилась года два назад. Анализ собственных знаний и умений показал, что моей сильной стороной являются иностранные языки. Тогда и пришла идея преподавания английского. Исходя из опыта работы в сфере образования, я вижу, что в Несвиже данная услуга пользуется большим спросом. Однако предложений курсов, где были бы четко обозначены задачи, принципы работы и полный прайс, у нас пока нет. Предлагая обучение английскому языку, в первую очередь, делаю ставку на качество и продуктивность. Плюс — демократичные цены.

Планы на будущее

— Пока никаких прогнозов делать не собираюсь. В перспективе мне бы, конечно, хотелось, чтобы на занятиях был не один человек, а группа. Когда учеников несколько, обучение идет более эффективно. Одним из моих последних курсов был «Коммуникативное обучение лексики и грамматики». Данный подход мне весьма импонирует. Коммуникативное обучение предполагает, что процесс обучения

строится как модель процесса общения. Главной идеей будет создание комфортной среды, где люди могли бы общаться и в то же время изучать английский язык. Здесь общение используется не на завершающей стадии обучения и не в качестве приложения, а как его сущностная основа на всех стадиях освоения материала. Поэтому я считаю занятия в группе гораздо более продуктивными.

На данный момент разработанные Ольгой курсы не имеют аналогов в г. Несвиже и Несвижском районе. Её оригинальная методика преподавания ориентирована на развитие практических коммуникативных навыков. В арсенале также имеется много аудио- и видео- материалов. Курсы рассчитаны на людей разных возрастных категорий: учащихся начальных классов, средних и старших классов, студентов и взрослых. Каждый обучающийся может выбрать свой курс, в зависимости от степени своей подготовки и цели (подготовка к ЦТ, усовершенствование знаний). Исходя из своего опыта, Ольга делится рекомендациями по изучению английского языка.

Коварный и мегасложный

В наш век глобализации и цифровых технологий без английского шагу не ступишь. И речь идет даже не о случайной встрече с иностранцем. С ним как раз-таки вполне можно разминуться элементарным: «I do not understand your». Но бывают случаи, когда без знаний действительно не обойтись. Возьмем банальную ситуацию, когда любимый ноутбук или компьютер начинают «капризничать». В самый неподходящий момент они вдруг выдают какие-то непонятные инструкции. А вы вначале наугад, а потом уже от безысходности нажимаете всё подряд, пытаясь их «воскресить». Многим это наверняка знакомо. Кто знает, сколько курсовых можно было бы спасти, нажми вы на нужную кнопку. И это лишь один из примеров. Коварный «инглиш» подстерегает нас в любой из сфер жизни: в престижный вуз без него не поступишь, карьеру не сделаешь, путешествовать некомфортно. Желание выучить язык возникало почти у всех, хотя бы раз в жизни. Однако решаются и доводят дело до конца немногие. Возможно, потому что для нас английский язык — нечто мегасложное. И мы сразу признаем свое поражение. Хотя ученые доказали, что мозг человека устроен так, что может освоить практически всё. Это вопрос времени и желания, а не отсутствия способностей или так называемой склонности к языкам. Нет необучаемых людей. Есть неправильно подобранные средства, методы обучения, преподаватель и отсутствие мотивации. Ну и природную лень тоже никто не отменял.

Почему нам так трудно дается изучение иностранных языков

Это стереотипы и мифы. Безусловно, скорость усвоения материала зависит от разных факторов. Однако если вы ставите перед собой конкретную цель — выучить английский язык, идите к ней! Думайте о перспективах, концентрируйтесь на желании или потребности в изучении английского, и вперёд, за знаниями, которые откроют новые возможности.. При этом не стоит стремиться объять необъятное. Выучить от начала до конца даже свой родной язык сложно. Мы не можем знать абсолютно все правила орфографии и иногда допускаем ошибки. Всегда найдутся слова, значений которых мы и вовсе не знаем. Что уже говорить про иностранный язык. Изучить его от начала и до конца невозможно, просто потому что никому неизвестно, что является тем самым концом. Нужно определить, что учить, в зависимости от того, в каких ситуациях вы будете использовать язык. Изучать английский нужно поэтапно, двигаясь от уровня к уровню. И помните. Выучить — значит говорить, а говорить и понимать — это навык. Для формирования навыка нужны, как уже всем известно, регулярные тренировки. Сформировать навык за день или два практически нереально, особенно коммуникативный.

С кем сложнее заниматься — со взрослыми или детьми?

Со взрослыми. К ним подход найти значительно сложнее. Детям можно задать домашнее задание, проследить, чтобы они все выучили. С людьми постарше всё по-другому. В силу своей занятости они далеко не всегда могут выполнять задания. Поэтому здесь необходимо строить занятия таким образом, чтобы они были максимально результативными. То есть сразу давать задания и закреплять материал. Возможно ли это? Когда человек мотивирован, он и за два часа максимально сделает все. Если желания нет, а хождения на курсы воспринимается как «я заплатил — учите», вряд ли результат будет хорошим. От преподавателя многое зависит, но не всё. Он может индивидуально подобрать для вас формы работы, быть примером для подражания, увлечь и заинтересовать. Всё остальное — ваша работа.

Возраст не помеха?

Считается, что язык лучше всего учить в детстве. Однако многие полиглоты и лингвисты овладевали языками именно в зрелости. Тут годы только помогают, потому что для изучения иностранного необходима сформировавшаяся логика, которой лишены дети, осваивающие языки интуитивно, в среде общения. Логика формируется годам к 12, и многие психологи считают это ранним пределом для структурированного изучения языка. При этом верхнего возрастного предела не существует. Кроме того, изучение иностранных языков — хорошая зарядка для головного мозга, дополнительная тренировка памяти, профилактика болезней и деменции. Даже если нет видимых причин (вы не собираетесь в ближайшее время за границу, и друзей иностранцев у вас нет), но очень хочется, тогда тем более дерзайте. Английский можно учить просто для удовольствия и тренировки памяти.


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Куда пойти изучать английский? Таким вопросом заняты многие несвижане. Конечно, можно попытаться грызть гранит иностранной науки самостоятельно — ассортимент...
 
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