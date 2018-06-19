Шенгенские визы подорожают для белорусов до 80 евро

Комитет ЕС на уровне постоянных представителей одобрил 19 июня на заседании в Брюсселе переговорный мандат Совета ЕС для согласования с Европейским парламентом разработанный Еврокомиссией проект реформы шенгенского визового кодекса.

Документ в будущем должен дать более действенные средства для контроля за границами для противодействия наплыву мигрантов, а также обеспечить упрощение процедуры выдачи виз «добропорядочным путешественникам». Но в результате стоимость вырастет.

Что улучшится

1. «Добропорядочные путешественники» смогут подавать документы на визу максимум за 6 месяцев и минимум 15 дней до даты поездки.

2. Появится электронное заполнение и подписание анкет.

3. Будет четко определено, какие страны должны выдавать визу в случае поездки по нескольким государствам.

4. Срок визы будет возрастать — с 1 до 5 лет — для путешественников с чистой историей.

Что ухудшится

1. Цена визы возрастет. В случае с Беларусью с 60 до 80 евро.

Цена может быть пересмотрена через три года.

С помощью нового визового кодекса страны ЕС постараются найти управу на страны, которые не хотят принимать своих граждан, депортированных из стран Евросоюза. В частности, им могут усложнить процедуру выдачи виз и поднять их стоимость, передает ТАСС.

Корректировки - не окончательные, их предстоит обсудить Европарламенту вместе с Советом ЕС.