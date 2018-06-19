За матчем Россия – Египет следили во многих странах Содружества

В Петербурге сборная России со счетом 3:1 обыграла сборную Египта. За этим матчем следили во многих странах Содружества и, разумеется, многие болельщики поддерживали Россию.

В частности, за матчем Россия-Египет в центре Кишинева наблюдали несколько тысяч человек. Многие фанаты еще до начала игры говорили, что уверены в победе подопечных Станислава Черчесова. Слишком уверенно и слаженно себя проявила команда на поле в своем первом матче против Саудовской Аравии.

Особо активно поддерживали сборную России футбольные фанаты в Беларуси.

Фан-зона на Октябрьской площади в Минске начала работать как раз перед началом встречи сборных России и Египта. Победе белорусские болельщики радовались почти также эмоционально, как и российские.

Подробности в видеоролике телеканала «МИР 24».