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Лукашенко о приезде в Минск Путина и Медведева: Это дорогого стоит
20.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин прилетел в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства. В основном говорили о вопросах экономических, в частности о создании равной конкурентной среды для товаров из двух стран. Также президенты обсудили последние события в мире и договорились координировать свои действия во внешней политике.
При этом на встрече присутствовали премьеры, министры и руководители парламентов России и Беларуси. Александр Лукашенко особо обратил внимание на такой состав.
На заседании Владимир Путин, говоря о сотрудничестве в энергетике, отметил, что белорусский участок
В завершение встречи Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за организацию работы, а белорусский лидер пожелал ее участникам и журналистам приятного аппетита – всё в традициях гостеприимства.
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На заседании Высшего госсовета Союзного государства стороны обсудили вопросы экономики и энергетики.
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