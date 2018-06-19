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Лукашенко о приезде в Минск Путина и Медведева: Это дорогого стоит

20.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент России Владимир Путин прилетел в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства. В основном говорили о вопросах экономических, в частности о создании равной конкурентной среды для товаров из двух стран. Также президенты обсудили последние события в мире и договорились координировать свои действия во внешней политике.

При этом на встрече присутствовали премьеры, министры и руководители парламентов России и Беларуси. Александр Лукашенко особо обратил внимание на такой состав. 

«Это дорогого стоит. Ни в какую страну вот так все высшее руководство России не приезжает, как в Беларусь. Мы это ценим, Владимир Владимирович», – отметил Лукашенко.

На заседании Владимир Путин, говоря о сотрудничестве в энергетике, отметил, что белорусский участок транзита газа в Европу усиливает свое значение, так как альтернативный маршрут через другую страну находится в плачевном состоянии. Россия инвестировала в газотранспортную систему Беларуси около 2,5 миллиардов долларов.

«Россия надежно снабжает Беларусь энергоресурсами. В первом квартале этого года поставлено 4,5 млн тонн нефти и 6 млрд кубометров газа. Россия участвует в реконструкции газотранспортной системы страны, принимает участие в строительстве АЭС, которая позволит полностью обеспечить растущие потребности страны в электроэнергии», – отметил Путин.

В завершение встречи Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за организацию работы, а белорусский лидер пожелал ее участникам и журналистам приятного аппетита – всё в традициях гостеприимства.


 



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Теги: Минск
 
 
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На заседании Высшего госсовета Союзного государства стороны обсудили вопросы экономики и энергетики.
 
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