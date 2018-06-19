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Звездопад призов волковысской детской школы искусств на Международном конкурсе

20.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Звездопад призов волковысской детской школы искусств на Международном конкурсе

2 июня в Ивацевичах прошел I Международный конкурс «Весенний звездопад». Конкурс был организован при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь, Тюменской областной думы и Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.  

В номинации «эстрадный вокал» победителем стала Карина Карпович. Она достойно представила школу, район и область и награждена дипломом Лауреатом II степени. Большой вклад в подготовку Карины к конкурсу внесли учителя Виктория Вацлавовна Фоменко, Екатерина Вадимовна Политова и Екатерина Николаевна Касач.

Звездопад призов волковысской детской школы искусств на Международном конкурсе

Не отстал от воспитанницы школы и коллективы учителей – они также стали  победителями.

Вокально-эстрадный ансамбль «Импреза», руководитель Наталья Владимировна Прокопеня завоевал Гран-при конкурса, вокальная группа «Овация», руководитель Наталья Владимировна Прокопеня, концертмейстер Ирина Николаевна Акулова награждены дипломом лауреата I степени, народный оркестр народных инструментов, руководитель Наталия Николаевна Горшкова, дипломом лауреата III степени.

Звездопад призов волковысской детской школы искусств на Международном конкурсе

Звездопад призов волковысской детской школы искусств на Международном конкурсе

Поздравляем!

 
 
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2 июня в Ивацевичах прошел I Международный конкурс «Весенний звездопад». Конкурс был организован при поддержке Министерства культуры...
 
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