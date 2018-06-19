Звездопад призов волковысской детской школы искусств на Международном конкурсе





2 июня в Ивацевичах прошел I Международный конкурс «Весенний звездопад». Конкурс был организован при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь, Тюменской областной думы и Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

В номинации «эстрадный вокал» победителем стала Карина Карпович. Она достойно представила школу, район и область и награждена дипломом Лауреатом II степени. Большой вклад в подготовку Карины к конкурсу внесли учителя Виктория Вацлавовна Фоменко, Екатерина Вадимовна Политова и Екатерина Николаевна Касач.





Не отстал от воспитанницы школы и коллективы учителей – они также стали победителями.

Вокально-эстрадный ансамбль «Импреза», руководитель Наталья Владимировна Прокопеня завоевал Гран-при конкурса, вокальная группа «Овация», руководитель Наталья Владимировна Прокопеня, концертмейстер Ирина Николаевна Акулова награждены дипломом лауреата I степени, народный оркестр народных инструментов, руководитель Наталия Николаевна Горшкова, дипломом лауреата III степени.









Поздравляем!