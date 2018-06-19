Сборная России сыграла на выход

Сборная России на домашнем чемпионате мира совершила то, чего ей никогда не удавалось совершить. Обыграв во втором туре группового этапа египетскую команду — 3:1, она впервые в истории вышла в play-off главного футбольного турнира.

Таким образом, заключительный матч в группе с уругвайцами будет для россиян не матчем жизни и смерти, а игрой, всего лишь определяющей, кому какой соперник достанется в 1/8 финала.