|
Сборная России сыграла на выход
Сборная России на домашнем чемпионате мира совершила то, чего ей никогда не удавалось совершить. Обыграв во втором туре группового этапа египетскую команду — 3:1, она впервые в истории вышла в play-off главного футбольного турнира.
Таким образом, заключительный матч в группе с уругвайцами будет для россиян не матчем жизни и смерти, а игрой, всего лишь определяющей, кому какой соперник достанется в 1/8 финала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная России на домашнем чемпионате мира совершила то, чего ей никогда не удавалось совершить. Обыграв во втором туре группового этапа египетскую команду — 3:1,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)