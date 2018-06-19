"У папы поднялось давление, а дочка плакала". Водитель Uber не увидел клиентов и отменил заказ

«Приехавший водитель Uber отменил заказ и попросил моего отца выйти, хотя рядом с авто стояли моя мама и дочь — они готовы были ехать», — рассказала минчанка Диана, которая из пригорода вызвала машину для своих пожилых родителей и дочери. Поездка не состоялась, дочка Дианы плакала, а у ее отца из-за волнения подскочило давление.



Фото: autoua.net

В выходные Диана с мужем уехали за город, а пятилетнюю дочь оставили под присмотром бабушки и дедушки.

— Мои родители должны были отвезти внучку на праздник в детский сад. Чтобы на утренник они доехали с комфортом, я вызвала им автомобиль через приложение Uber, Пришло уведомление, что через пять минут прибудет водитель Виталий на синем Volkswagen Polo, — рассказала AUTO.TUT.BY Диана.

Зная, что пожилые родители собираются медленно, Диана решила позвонить водителю — предупредить, что нужно остановиться у первого подъезда и подождать пассажиров. Но оказалось, что в программу Uber не внесен номер водителя.

— Тогда я позвонила своему отцу: попросила его выйти на улицу и самому поискать машину по номеру и «без шашечек».

Отец Дианы побегал по двору, но машину найти не смог. Зато как только мужчина набрал номер дочери, то увидел, как из-за припаркованных машин выезжает синий VW с нужным ему номером.

— Папа бросился к авто, одновременно с этим мне пришло сообщение с информацией, что заказ отменен, а деньги — 3 рубля 30 копеек — с меня сняли.

Водитель VW остановился возле пожилого мужчины и даже впустил его в салон, но лишь для того, чтобы сообщить, что он стоял у другого подъезда, ждал 5 минут и заказ отменил, а теперь уезжает и не видит никакой возможности решить проблему. Таксист не объяснил, почему он не перезвонил заказчику и почему его номер не вбит в базу данных Uber, чтобы сам клиент мог с ним связаться. Отец девушки передал свой мобильный телефон водителю, чтобы с ним поговорила сама Диана.

— Я попыталась объяснить, что все правила придуманы людьми, и в их силах эти правила мгновенно изменить, чтобы оказать услугу и не оставить пожилых людей и маленькую девочку без праздника, к которому она готовилась неделю, учила стихи и репетировала номер по художественной гимнастике. Рядом с авто уже стояли дочка в праздничной одежде и бабушка — они готовы были ехать. Но таксист очень грубо со мной разговаривал, а потом просто бросил трубку и уехал.

Конечно, Диана могла вызвать другую машину, но у дедушки от пережитых волнений поднялось давление, а ее дочка расплакалась и уже ничего не хотела праздновать. В это время сама Диана ехала по трассе в 140 км от Минска и не могла ничего сделать.

После произошедшего Диана отправила жалобу в техподдержку сервиса Uber и получила ответ, что списанные деньги будут ей возвращены во время следующей поездки.

— Но дело совсем не в деньгах. С таким неуважением к клиентам — пожилым людям и детям — я столкнулась впервые. Хочется, чтобы в моей родной стране, где живу я и мои родители, и наверное будет жить моя дочка, все менялось в лучшую сторону, чтобы мы могли гордиться тем, что происходит в Беларуси…

В компании Uber AUTO.TUT.BY сообщили, что стандартное время ожидания авто, вызванное через их приложение — 5 минут. Представители сервиса советуют пассажирам, которые задерживаются, связаться с водителем (позвонить, отправить смс или написать сообщение в чате) и предупредить его об этом. «Контакты водителя всегда указаны в системе», — уверяют в Uber.

— Согласно нашим данным, водитель ждал пользователя 10 минут, после чего завершил поездку. Это значит, что он уже не мог везти пользователей в рамках этого заказа. Если бы водитель согласился выполнить отменённый заказ за наличные, это было бы грубым нарушением правил работы сервиса, — прокомментировали ситуацию в компании Uber. — Мы вернули деньги, списанные за подачу автомобиля. Нам жаль, что у Дианы произошел неприятный опыт при использовании сервиса. Мы рекомендуем пользователям для решения любых спорных моментов сразу же обращаться в службу поддержки.