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Великобритания арестовала активы "Газпрома"

20.06.2018 00:12 — Разное | UDF  
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Фото: Сергей Савостьянов / ТАCC
Вслед за Швейцарией и Нидерландами к аресту европейских активов "Газпрома" подключилась Великобритания.

Несмотря на поданную в шведский арбитраж апелляцию и приостановке взыскания штрафа в 2,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза Украины", коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" на британской территории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской компании.

Ордер был выдан в понедельник для введения обеспечительных мер: в течение 48 часов "Газпром" обязан предоставить "Нафтогазу" перечень своих активов в Англии и Уэльсе, стоимость которых превышает 50 тысяч долларов.

Суд также запретил "Газпрому" предпринимать какие-либо действия, направленные на то, чтобы вывести капитал из страны и уменьшить стоимость активов, попадающих под заморозку.

"Если "Газпром" откажется подчиниться, его могут ожидать штрафы или другие санкции", - отмечает пресс-служба "Нафтогаза".

Напомним, первой - в конце мая - аналогичные меры предприняла Швейцария, где зарегистрированы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG -"дочки" "Газпрома", одна из которых управляет "Северным потоком", а другая - строит "Северный поток 2".

Приставы провели опись имущества, а Nord Stream 2 AG сообщила, что получила постановление о заморозке своих активов.

Спустя неделю, в начале июня, были арестованы доли "Газпрома" в его дочерних компаниях в Нидерландах.

"Газпром" в ответ подал ходатайство в апелляционный суд округа Свеа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.

По данным "Газпрома", этот запрос был удовлетворен. В "Нафтогазе" "Интерфаксу" уточнили, что приказ Апелляционного суда означает лишь временную приостановку дальнейших действий, но не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать от "Нафтогаза" возврата 2,1 млрд долларов, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации Киеву.

Арест европейских активов уже привел к тому, что "Газпром" был фактически отрезан от европейского рынка капитала. В середине июня компания, финансирующая за счет долга строительство трубопроводов в Китай, Турцию и в обход Украины, была вынуждена отменить размещение еврооблигаций в британских фунтах.

Возник риск, что средства, которые привлечет "Газпром", сразу же будут арестованы в качестве обеспечительных мер по решению Стокгольмского арбитража, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Размещение должно было стать частью частью рекордной в истории "Газпрома" программы заимствований: всего за год холдинг планировал привлечь 417 млрд рублей, или треть от суммы, необходимой на капитальные стройки (1,2 трлн рублей).

С начала года "Газпром" уже продал инвесторам облигации в рублях (30 млрд рублей), евро (750 млн евро) и швейцарских франках (750 млн франков), привлек кредит Credit Agricole (600 млн евро).

 
 
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Вслед за Швейцарией и Нидерландами к аресту европейских активов "Газпрома" подключилась Великобритания.
 
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