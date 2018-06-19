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Орешкин объявил о вступлении России в торговую войну с США

20.06.2018 00:08 — Разное | UDF  
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Максим Орешкин
Правительство России обложит пошлинами американские товары в ответ на торговую политику администрации Дональда Трампа, заявил во вторник глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Эти меры станут ответом на американские пошлины в отношении стали и алюминия из России, которые действуют с апреля.

Из-за них российская экономика ежегодно будет терять около 500 млн долларов. США отказались компенсировать эти убытки, и Москва, используя свои права в ВТО, вводит "балансирующие меры в отношении импорта из США", цитирует "Интерфакс" заявление Максима Орешкина.

Перечень из товаров, которые подорожают из-за введения пошлин, МЭР согласует в течение нескольких дней. В него попадут только , уже имеющие аналоги на российском рынке.

Лекарств в "черном списке" не будет, "потребители не пострадают", подчеркнул Орешкин. Под пошлины попадет в том числе строительно-дорожная техника, добавил он.

Речь может идти об импорте на 104 млн долларов в год - в такую сумму ФТС оценивает поставки из США бульдозеов, грейдеров, экскаваторов и дорожных катков.

По оценке американского Минторга, объем поставок больше и составляет 270 млн долларов в год.

Крупнейшим производителем строительно-дорожной техники в России является группа ГАЗ Олега Дерипаски, которая, как и сам бизнесмен, попала в санкционный список США в начале апреля.

Нанести какой-либо существенный урон американской экономике Россия не способна: на США приходится всего 4% от внешнеторгового оборота, указывает старший научный сотрудник лаборатории исследований международной торговли ИПЭИ РАНХиГС Юрий Зайцев.

Напомним, президент США Дональд Трамп, ссылаясь на защиту национальной безопасности с 23 марта ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентую на ввоз алюминия.

ЕС, Канаде и Мексике была предоставлена отсрочка, которая истекла в начале июня.

В России американский удар почувствуют прежде всего производители труб - НЛМК, ТМК и "Евраз", сообщил в апреле Минпромторг. Переориентировать поставки на другие рынки быстро будет невозможно, и Москва намерена оспорить введение пошлин в суде ВТО, заявила пресс-служба ведомства.

 
 
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Правительство России обложит пошлинами американские товары.
 
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