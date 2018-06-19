Крупный пожар на лесопилке в Витебске тушили 60 бойцов МЧС

К прибытию подразделений МЧС цех горел открытым пламенем. На борьбу с возгоранием направили 19 единиц техники и около 60 человек личного состава. Также был создан штаб по ликвидации ЧС.

Около часа понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы справиться с пожаром. Отметим, на момент возгорания предприятие функционировало. Сначала работники лесопилки пытались погасить огонь собственными силами, но когда поняли, что справиться не могут, вызвали спасателей, сообщили в МЧС.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются. В результате пожара поврежден загрузочный цех, предотвращено уничтожение распиловочного цеха, сортировочного цеха, загрузочного стола, транспортерной ленты.