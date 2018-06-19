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Крупный пожар на лесопилке в Витебске тушили 60 бойцов МЧС

20.06.2018 07:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Крупный пожар на лесопилке в Витебске тушили 60 бойцов МЧС
МЧС Республики Беларусь

К прибытию подразделений МЧС цех горел открытым пламенем. На борьбу с возгоранием направили 19 единиц техники и около 60 человек личного состава. Также был создан штаб по ликвидации ЧС. 

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Около часа понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы справиться с пожаром. Отметим, на момент возгорания предприятие функционировало. Сначала работники лесопилки пытались погасить огонь собственными силами, но когда поняли, что справиться не могут, вызвали спасателей, сообщили в МЧС.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются. В результате пожара поврежден загрузочный цех, предотвращено уничтожение распиловочного цеха, сортировочного цеха, загрузочного стола, транспортерной ленты.

 
 
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Сообщение в ЦОУ Витебского УМЧС о пожаре загрузочного цеха предприятия «Витебская лесопилка» поступило в 14:19.
 
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