Видеофакт: элегантный гол Лукашенко пяткой

отметил "Прессбол" Напомним, политик побывал в Москве на матче-открытии турнира по приглашению президента России Владимира Путина. Мини-поединок состоялся у трапа самолета,"Прессбол"

Телеканал "Беларусь 1" показал сокращенную версию события. Кроме того, в отечественном эфире было сказано, что "Забиваке удалось отбить только один удар из трех". Как следует из полного ролика, Лукашенко забил лишь однажды (первый раз попал в штангу, третий удар парировал волк). Зато гол получился эффектным.



