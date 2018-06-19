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Видеофакт: элегантный гол Лукашенко пяткой
Опубликовано расширенное видео игры в мяч президента Беларуси Александра Лукашенко и талисмана чемпионата мира-2018 волка Забиваки.
Напомним, политик побывал в Москве на матче-открытии турнира по приглашению президента России Владимира Путина. Мини-поединок состоялся у трапа самолета,
Телеканал "Беларусь 1" показал сокращенную версию события. Кроме того, в отечественном эфире было сказано, что "Забиваке удалось отбить только один удар из трех". Как следует из полного ролика, Лукашенко забил лишь однажды (первый раз попал в штангу, третий удар парировал волк). Зато гол получился эффектным.
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Опубликовано расширенное видео игры в мяч президента Беларуси Александра Лукашенко и талисмана чемпионата мира-2018 волка Забиваки.
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