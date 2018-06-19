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Леонид Гуляко о запрете на служение иностранным священникам: это мое право

20.06.2018 07:38 — Разное | Партизан  
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Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко 19 июня в ходе прямой телефонной линии ответил на вопрос о причинах, по которым иностранные священнослужители не получают разрешения на служение в Беларуси.

«Причины самые разные. И у католиков, и у православных, и у всех других конфессий, а мы относимся ко всем одинаково, как требует Конституция – у нас нет лучших и худших. И в соответствии с законодательством и в связи с наличием положения, утвержденного Советом министров в 2008 году о приглашении иностранных священнослужителей, принимаем соответствующие меры. В ряде случаев это административные нарушения, которые получают священнослужители. В некоторых случаях прихожане из года в год жалуются по разным вопросам – проверяем, принимаем меры. Много разных вопросов. Что касается количества, то это минимальное количество, смею Вас заверить. Один-два человека в год», — отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о причинах, по которым уже в 2018 году трое иностранных священнослужителей – двое православных и один католический, которые ранее не служили в Беларуси, не получили разрешения на служение в стране, Леонид Гуляко заявил:

«А это уже мое право. Давать добро приглашать из-за рубежа или нет. И если Вас интересует, почитайте положение о приглашении, где уполномоченный вправе не информировать никого о своем решении».



 
 
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Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко 19 июня в ходе прямой телефонной линии ответил на вопрос о причинах, по которым иностранные...
 
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