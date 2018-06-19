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США вышли из Совета ООН по правам человека

20.06.2018 07:35 — Разное | Партизан  
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Постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео во вторник, 19 июня, объявили о том, что Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека.

"США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу, прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека", - сказала Хейли.
 
Она пояснила, что СПЧ ООН превратился в "кладезь политических предубеждений" и обвинила орган в лицемерии и предвзятости, которая, в частности, выражается в "хроническом антиизраильском уклоне".

Это решение было ожидаемым на фоне последних разногласий в совете по вопросу столкновений в секторе Газа.
 
 
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Постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео во вторник, 19 июня, объявили о том, что Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека.
 
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