США вышли из Совета ООН по правам человека

"США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу, прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека", - сказала Хейли.

Она пояснила, что СПЧ ООН превратился в "кладезь политических предубеждений" и обвинила орган в лицемерии и предвзятости, которая, в частности, выражается в "хроническом антиизраильском уклоне".





Это решение было ожидаемым на фоне последних разногласий в совете по вопросу столкновений в секторе Газа.