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США вышли из Совета ООН по правам человека
Постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео во вторник, 19 июня, объявили о том, что Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека.
"США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу, прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека", - сказала Хейли.
Она пояснила, что СПЧ ООН превратился в "кладезь политических предубеждений" и обвинила орган в лицемерии и предвзятости, которая, в частности, выражается в "хроническом антиизраильском уклоне".
Это решение было ожидаемым на фоне последних разногласий в совете по вопросу столкновений в секторе Газа.
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Постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео во вторник, 19 июня, объявили о том, что Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека.
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