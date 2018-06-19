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Заместитель главы Белого дома ушел в отставку
Заместитель главы администрации Белого дома Джо Хагин ушел в отставку, сообщает Reuters.
"Хагин был большим достоянием администрации. Он спланировал и организовал самый длительную и историческую поездку, что когда-либо совершил президент, и он организовал ее идеально", – заявил президент США Дональд Трамп.
Джо Хагин организовал встречу Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.
Он также организовал первую зарубежную поездку Трампа в Саудовскую Аравию, Израиль, Бельгию и Италию год назад и свой тур по Азии в ноябре прошлого года.
62-летний Хагин занимал должности в администрациях президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и младшего.
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Заместитель главы администрации Белого дома Джо Хагин ушел в отставку, сообщает Reuters.
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