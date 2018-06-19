Заместитель главы Белого дома ушел в отставку

"Хагин был большим достоянием администрации. Он спланировал и организовал самый длительную и историческую поездку, что когда-либо совершил президент, и он организовал ее идеально", – заявил президент США Дональд Трамп.





Джо Хагин организовал встречу Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.





Он также организовал первую зарубежную поездку Трампа в Саудовскую Аравию, Израиль, Бельгию и Италию год назад и свой тур по Азии в ноябре прошлого года.





62-летний Хагин занимал должности в администрациях президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и младшего.