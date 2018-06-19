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Смогут ли аутсайдеры остановить фаворитов? 20 июня на ЧМ по футболу пройдут три матча

20.06.2018 07:43 — Разное | Tut.by  
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В среду на чемпионате мира по футболу пройдут три поединка. В каждом из них есть явный фаворит, но на турнире уже неоднократно случались сенсации.

15.00. Португалия — Марокко

Матч Испания — Португалия завершился результативной ничьей, а это значит, что пиренейские сборные будут определять, кто из них выше в поединках с Марокко и Ираном. Действующие чемпионы Европы сильно зависят от Криштиану Роналду, который в одиночку спас матч с испанцами, сделав хет-трик. Марокканцы начали чемпионат с обидного поражения от Ирана, но их не стоит сбрасывать со счетов. Надежная оборона и быстрые форварды могут доставить португальцам немало проблем.


Фото: Reuters

18.00. Уругвай — Саудовская Аравия

Если Уругвай одержит победу (а это очень вероятно), судьба путевок в плей-офф от группы «А» будет определена. Тогда в последнем туре южноамериканцы будут сражаться с Россией за первое место в группе. Уругвай славится звездной парой форвардов Суарес — Кавани и сверхнадежным дуэтом защитников из мадридского «Атлетико» Хименес — Годин. Сложно сказать, что саудовцы готовы противопоставить своему сегодняшнему сопернику.

21.00. Иран — Испания

Иран лидирует в группе «В», но, скорее всего, это временное явление. Испанцы значительно сильнее в каждой линии, но смогут ли они реализовать свое преимущество? На чемпионате мира в России фавориты побеждают далеко не всегда.

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В среду на чемпионате мира по футболу пройдут три поединка. В каждом из них есть явный фаворит, но на турнире уже неоднократно случались сенсации.
 
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