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Парень зло прокомментировал внешность девушки, после чего она изменилась до неузнаваемости

20.06.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Англичанка полностью изменила свою жизнь из-за одного-единственного замечания бойфренда по поводу наряда, который она выбрала для похода на танцы. Сначала девушка рассталась с парнем, а затем и с целлюлитом, который он высмеял. Теперь героиня истории ведет здоровый образ жизни и вызывает зависть фоточками в инстаграме.

Девушка по имени Скарлетт Скиннер из английского графства Суррей была любительницей нездоровой пищи. С помощью вкусняшек она справлялась со стрессом из-за учебы и непростых отношений. Как минимум дважды в неделю Скиннер чувствовала себя больной из-за переедания «мусорной» еды.

Однажды Скарлетт собиралась пойти со своим бойфрендом потанцевать в клуб, а он посоветовал ей надеть брюки, чтобы прикрыть целлюлит. Парень объяснил, что сделал такое резкое замечание ради самой девушки, потому что, по его словам, люди смеялись за ее спиной, пишет The Daily Mail.

Англичанка с этим парнем рассталась, но его слова не могла забыть четыре года.

«Любой, кто говорит кому-то, что нужно стыдиться своего тела, просто отвратителен. Но этот кто-то был мне близким человеком, поэтому я следовала совету много лет».

Скарлетт говорит, что до замечания по поводу целлюлита ей было комфортно в новом весе, как было комфортно сидеть дома с любимым человеком, смотреть кино и есть чипсы и сладости. Однако замечание по поводу целлюлита лишило ее уверенности в себе. 

«Я начала замечать, что каждый мой наряд был длинным, с длинными рукавами и высоким вырезом — как свободные длинные брюки и объёмная блуза. Я не чувствовала себя сексуальной или привлекательной. Я всегда помнила, что у меня над джинсами свисает валик жира, и мне никогда не было комфортно, когда я ела».

Спустя четыре года у Скарлетт появился новый бойфренд. Однажды он сфотографировал девушку в нижнем белье. Она посмотрела на фото и решила, что пора что-то менять. В феврале 2017 года Скарлетт записалась в фитнес-клуб и начала придерживаться строгой вегетарианской диеты. Всего за полгода ее вес снизился на 12 килограммов.

Что-то просто щелкнуло у меня в мозгу. Думаю, это действительно помогло мне привести свою жизнь в порядок, чего я так хотела. У меня был серьезный стресс на третьем курсе университета, но тренировки и заметный прогресс сделали меня намного более счастливой.

Скарлетт начала ходить в спортзал пять раз в неделю и внесла некоторые простые изменения в свою жизнь: например, стала ходить пешком вместо езды на автобусе.

Раньше девушка обычно ела на завтрак ветчину или колбасу, фасоль, яичницу, тосты или хлопья с шоколадом. Теперь она начинает день свежими овощами или кашей с фруктами и медом. Выпечка и жареная еда на обед уступили место курице с пастой из грубой муки или овощами. А вместо пиццы и фастфуда на ужин девушка выбирает вегетарианские блюда.

 
 
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Англичанка полностью изменила свою жизнь из-за одного-единственного замечания бойфренда по поводу наряда
 
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