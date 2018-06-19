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Парень зло прокомментировал внешность девушки, после чего она изменилась до неузнаваемости
Англичанка полностью изменила свою жизнь из-за одного-единственного замечания бойфренда по поводу наряда, который она выбрала для похода на танцы. Сначала девушка рассталась с парнем, а затем и с целлюлитом, который он высмеял. Теперь героиня истории ведет здоровый образ жизни и вызывает зависть фоточками в инстаграме.
Девушка по имени Скарлетт Скиннер из английского графства Суррей была любительницей нездоровой пищи. С помощью вкусняшек она справлялась со стрессом из-за учебы и непростых отношений. Как минимум дважды в неделю Скиннер чувствовала себя больной из-за переедания «мусорной» еды.
Однажды Скарлетт собиралась пойти со своим бойфрендом потанцевать в клуб, а он посоветовал ей надеть брюки, чтобы прикрыть целлюлит. Парень объяснил, что сделал такое резкое замечание ради самой девушки, потому что, по его словам, люди смеялись за ее спиной, пишет
Англичанка с этим парнем рассталась, но его слова не могла забыть четыре года.
«Любой, кто говорит кому-то, что нужно стыдиться своего тела, просто отвратителен. Но этот кто-то был мне близким человеком, поэтому я следовала совету много лет».
Скарлетт говорит, что до замечания по поводу целлюлита ей было комфортно в новом весе, как было комфортно сидеть дома с любимым человеком, смотреть кино и есть чипсы и сладости. Однако замечание по поводу целлюлита лишило ее уверенности в себе.
«Я начала замечать, что каждый мой наряд был длинным, с длинными рукавами и высоким вырезом — как свободные длинные брюки и объёмная блуза. Я не чувствовала себя сексуальной или привлекательной. Я всегда помнила, что у меня над джинсами свисает валик жира, и мне никогда не было комфортно, когда я ела».
Спустя четыре года у Скарлетт появился новый бойфренд. Однажды он сфотографировал девушку в нижнем белье. Она посмотрела на фото и решила, что пора что-то менять. В феврале 2017 года Скарлетт записалась в фитнес-клуб и начала придерживаться строгой вегетарианской диеты. Всего за полгода ее вес снизился на 12 килограммов.
Что-то просто щелкнуло у меня в мозгу. Думаю, это действительно помогло мне привести свою жизнь в порядок, чего я так хотела. У меня был серьезный стресс на третьем курсе университета, но тренировки и заметный прогресс сделали меня намного более счастливой.
Скарлетт начала ходить в спортзал пять раз в неделю и внесла некоторые простые изменения в свою жизнь: например, стала ходить пешком вместо езды на автобусе.
Раньше девушка обычно ела на завтрак ветчину или колбасу, фасоль, яичницу, тосты или хлопья с шоколадом. Теперь она начинает день свежими овощами или кашей с фруктами и медом. Выпечка и жареная еда на обед уступили место курице с пастой из грубой муки или овощами. А вместо пиццы и фастфуда на ужин девушка выбирает вегетарианские блюда.
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Англичанка полностью изменила свою жизнь из-за одного-единственного замечания бойфренда по поводу наряда
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