Дополнительное профессиональное образование в СНТА

В автономной некоммерческой организации по дополнительному профобразованию «Современная научно-технологическая академия» (СНТА), крупной московской академии, ныне каждый желающий может пройти дистанционно профессиональную переподготовку либо повысить свою квалификацию в самых различных сферах деятельности: строительстве (свыше 75 программ обучения), медицине (свыше 40 программ), педагогике (19 программ), бухгалтерии (19 программ), нефтегазовом деле (7 программ), транспорте (13 программ), информационных технологиях (21 программа), горном деле (13 программ), а также менеджменте, юриспруденции, спорте и рабочим специальностям.

Как сообщает интернет-ресурс СНТА https://www.snta.ru/uslugi/zdravookhranenie/akusherstvo-i-ginekologiya-obrazovatelnyy-seminar-sochetannye-dobrokachestvennye-giperplazii-matki/ , академия делает немало, дабы развивать научно-технический потенциал СНГ и РФ через повышение конкурентоспособности кадрового состава по всем сферам жизнедеятельности.

В числе основных целей организации – помощь в реализации призваний граждан в профессиональной деятельности, наряду с удовлетворением их потребностей в деле профессионального развития и самосовершенствования. СНТА делает доступным получение образования для всех, невзирая на возраст и регион проживания.

Приоритетным направлением деятельности академии стала подготовка высококвалифицированных специалистов в соответствии с требованиями профстандартов. В реалиях нынешнего рынка профобучение кадрового состава является главным залогом для плодотворного развития любых компаний и организаций.

Между тем, представленные СНТА программы обучения создаются и реализуются на основании всех требований ФГОС и Профессиональных стандартов, согласно подобающим уровням образования.

Дабы обеспечить высокое качество в дополнительном профобразовании академией привлекаются ведущие преподаватели российской столицы, крупнейших вузов в регионах, наряду с экспертами в профессиональных сферах.

Ко всему прочему СНТА получила европейский сертификат ISO, сообразно, ее услуги по получению дополнительного профобразования отвечают всем международным требованиям.