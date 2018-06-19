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Решение по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства пока не найдено — Григорий Рапота

20.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Решение по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства пока не найдено — Григорий Рапота

Решение по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства пока не найдено. Об этом на заседании Высшего государственного совета СГ заявил госсекретарь Григорий Рапота. 

«Вопрос прорабатывался министерствами связи совместно с операторами связи Беларуси и России. Пока решение не найдено. Но работы будут продолжены», — сказал госсекретарь. 

Соответствующий вопрос входит в число поручений ВГС, которые находятся на контроле. Всего таких поручений 17, их которых 8 выполнено, а по 9 продолжается работа. 

Госсекретарь Союзного государства рассказал, что, в частности, продолжается работа над вопросом сохранения потенциала машиностроительного комплекса интеграционного объединения. «Самая обсуждаемая тема, и это сегодня звучало и на узком составе заседания, — вопросы утилизационного сбора, порядка государственного субсидирования. Пожалуй, нет ни одного заседания Совета Министров или группы высокого уровня, где бы эти вопросы не обсуждались. Параллельно идет мониторинг нормативных правовых актов с целью сокращения ограничений во взаимных поставках промышленной продукции», — сказал он. 

По нескольким направлениям ведется сотрудничество в АПК. «Первое — для наращивания объемов производства импортозамещающей племенной продукции Минсельхозпродом Беларуси и Минсельхозом России готовится проект концепции программы под названием «Формирование конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства Союзного государства». Второе — реализуется идея интеграции белорусской и российской информационных систем, имеющей целью недопущение производства и обращения фальсифицированной и контрафактной продукции на продовольственном рынке Союзного государства. Третье — утверждена дорожная карта сотрудничества Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства на 2018 год. Предстоит реализация заложенных в этом документе положений», — рассказал госсекретарь. 

Григорий Рапорта доложил и о ходе реализации других поручений. В частности, по участию Союзного государства в финансировании работ по созданию музея-усадьбы Федора Достоевского в Брестской области, созданию Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.

http://www.belta.by/

 
 
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Решение по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства пока не найдено. Об этом на заседании Высшего государственного совета СГ заявил...
 
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