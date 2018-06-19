Увеличилось чисто жертв землетрясения в Японии

Число жертв землетрясения в Японии достигло пяти человек. Среди погибших – девятилетний ребёнок. Всего пострадали 395 человек. Около двух тысяч жителей остаются в эвакуационных центрах.

Напомним, в понедельник в префектуре Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1. Затем было зафиксировано ещё 35 афтершоков.

Многие дома остались без газа и электричества. С перебоем работает железнодорожный транспорт. На время запретили взлёт и посадку самолётов в международном аэропорту Кансай.

