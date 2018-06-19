Сборы с участием военнослужащих запаса прошли на полигоне Колосово

Обеспечить бесперебойную работу техники в полевых условиях. Такая задача стояла на сборе с участием военнослужащих, призванных из запаса, на полигоне Колосово под Столбцами.

Занятия с военнообязанными проводили всю неделю на базе 25 арсенала ракетно-артиллерийского вооружения.

Всего из запаса призвали почти 150 человек, в том числе 30 офицеров. Они вернули в строй 15 единиц военной техники: танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и автомобильную технику.