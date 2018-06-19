﻿ Сборы с участием военнослужащих запаса прошли на полигоне Колосово. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборы с участием военнослужащих запаса прошли на полигоне Колосово

20.06.2018 08:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Обеспечить бесперебойную работу техники в полевых условиях. Такая задача стояла на сборе с участием военнослужащих, призванных из запаса, на полигоне Колосово под Столбцами.

Занятия с военнообязанными проводили всю неделю на базе 25 арсенала ракетно-артиллерийского вооружения.

Всего из запаса призвали почти 150 человек, в том числе 30 офицеров. Они вернули в строй 15 единиц военной техники: танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и автомобильную технику.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Обеспечить бесперебойную работу техники в полевых условиях. Такая задача стояла на сборе с участием военнослужащих, призванных из запаса, на полигоне Колосово...
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция «Безопасный обгон» будет проходить с 19 по 21 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Прамень
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика