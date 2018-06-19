Акция «Безопасный обгон» будет проходить с 19 по 21 июня

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Анализ дорожной обстановки свидетельствует, что на территории Минской области сохраняется негативная тенденция роста происшествий с лобовыми столкновениями. Одной из предпосылок трагедий на дороге является нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения. Как правило, указанные происшествия влекут за собой значительную тяжесть последствий и имеют большой общественный резонанс.

В целях повышения эффективности мер по обеспечению безопасности участников дорожного движения с 19 по 21 июня в Несвижском районе проводится профилактическая акция «Безопасный обгон».

ГАИ предупреждает: уважаемые водители, при совершении данного вида маневра будьте внимательны и осторожны!