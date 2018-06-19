﻿ 5 водителей задержано при проведении комплекса мероприятий по предупреждению пьянства среди участников дорожного движения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5 водителей задержано при проведении комплекса мероприятий по предупреждению пьянства среди участников дорожного движения

20.06.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

5 водителей задержано при проведении комплекса мероприятий по предупреждению пьянства среди участников дорожного движения

С 14 по 18 июня на территории Несвижского района проводился комплекс мероприятий по предупреждению пьянства среди участников дорожного движения. За указанный период сотрудники ГАИ Несвижского РОВД задержали 5 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Это граждане от 20 до 40 лет. Среди них — 1 минчанин, остальные — жители нашего региона.

Также в этот период времени задержаны 5 граждан, которые не имели права на управление транспортными средствами.

Граждане! Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, сообщите об этом на тел. 102. Пьянство за рулем — одна из причин совершения ДТП на дорогах с тяжелыми последствиями.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 14 по 18 июня на территории Несвижского района проводился комплекс мероприятий по предупреждению пьянства среди участников дорожного движения. За
 
Новости дня
Новости разные
 
Об этом лучше узнать до отпуска. Сколько денег возьмут банки за снятие наличных за границей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Прамень
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика