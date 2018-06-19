5 водителей задержано при проведении комплекса мероприятий по предупреждению пьянства среди участников дорожного движения

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С 14 по 18 июня на территории Несвижского района проводился комплекс мероприятий по предупреждению пьянства среди участников дорожного движения. За указанный период сотрудники ГАИ Несвижского РОВД задержали 5 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Это граждане от 20 до 40 лет. Среди них — 1 минчанин, остальные — жители нашего региона.

Также в этот период времени задержаны 5 граждан, которые не имели права на управление транспортными средствами.

Граждане! Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, сообщите об этом на тел. 102. Пьянство за рулем — одна из причин совершения ДТП на дорогах с тяжелыми последствиями.