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Акция «Час пассажира» пройдет в районе 28 июня

20.06.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Акция «Час пассажира» пройдет в районе 28 июня

28 июня на территории Несвижского района пройдет акция «Час пассажира», во время которой будут приняты меры по профилактике правонарушений, соблюдению правил поведения и безопасности на транспорте, включая требования к провозу багажа и т.д.


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28 июня на территории Несвижского района пройдет акция «Час пассажира», во время которой будут приняты меры по профилактике правонарушений, соблюдению
 
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