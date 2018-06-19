Более 150 человек приняло участие в республиканском семинаре-учебе

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь на базе организаций Несвижского района провело республиканский семинар-учебу на тему: «Совершенствование работы по охране труда, транспортной, пожарной, промышленной безопасности и укреплению трудовой и производственной дисциплины в сельскохозяйственных организациях при организации заготовки кормов и проведении уборочных работ». Участие в мероприятии приняло более 150 человек, включая представителей Минсельхозпрода, руководителей областных ведомств, инспекторов государственного надзора и контроля, технических инспекторов профсоюза работников АПК, главных специалистов по охране труда, транспортной и пожарной безопасности райсельхозпродов и государственных объединений.

Как отмечалось на семинаре, сегодня по охране труда в хозяйствах делается много и одновременно мало. За 2017-й в республике произошло 22 несчастных случая со смертельным исходом. Еще более сотни работников получили тяжелые травмы, некоторые стали инвалидами. 2018 год продолжил печальную статистику. За 5 месяцев в сельхозорганизациях погибли 8 и тяжело травмированы 49 работников. В прошлом году произошло 98 пожаров, за нынешние зиму и весну — 32. Уничтожаются дорогостоящие механизмы. Например, с 2010 по 2017 год горели 13 кормоуборочных комбайнов, 10 не подлежат восстановлению. Пламя добралось и до 69 энергонасыщенных тракторов.

Программой семинара-учебы было предусмотрено рассмотрение причин травматизма, возникающего в агропромышленном комплексе, предупреждение несчастных случаев во время проведения массовых сельскохозяйственных работ. Актуально соблюдение пожарной безопасности на объектах АПК, особенно при хранении легковозгорающегося сырья. Перед участниками семинара выступали представители Минсельхозпрода, Министерства труда и социальной защиты, МЧС, БГАТУ, ООО «Сфера технологий безопасности», ГИПК «Газ-Институт». Как подчеркивали специалисты, в каждой сельскохозяйственной организации страны должны уделять достаточно внимания охране труда, обеспечивать работников индивидуальными средствами защиты. Только всесторонний подход позволит искоренить производственный травматизм. Отдельно была рассмотрена организация безопасной эксплуатации потенциально опасных и опасных производственных объектов.





Участники семинара-учебы побывали на объектах СПК «Агрокомбинат Снов» и ОАО «Несвижский райагросервис», где изучили систему безопасного ведения работ в производственных подразделениях.

Также в рамках семинара-учебы были подведены итоги и награждение победителей республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2017 году. Первое место занял СПК «Агрокомбинат Снов», он награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.





На фото: 1. С почетной грамотой Минсельхозпрода — инженер по охране труда агрокомбината «Снов» Георгий Походня.

На машинном дворе ОАО «Несвижский райагросервис». Пояснения дает директор хозяйства Юрий Скриба. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему демонстрирует врач-анестезиолог-реаниматолог Несвижской ЦРБ Иосиф Платун.

Оксана ГРОХ.

Фото автора

и Ольги КОНДРУКЕВИЧ.