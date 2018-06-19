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Определен перечень мест, где запрещено купание граждан

20.06.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Определен перечень мест, где запрещено купание граждан

На основании пункта 2 статьи 29 Водного кодекса Республики Беларусь, пункта 4 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623, Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Определить перечень мест, где запрещено купание граждан, согласно приложению.
  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела внутренних дел Несвижского районного исполнительного комитета и заместителя председателя Несвижского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.
  3. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в районной газете «Нясвіжскія навіны».
  4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель                                            Г.М.СОЛОВЕЙ.                             

Исполняющий обязанности

управляющего делами           Л.В.МЕДВЕДЕВА.

 

 

СОГЛАСОВАНО

Начальник Несвижской  районной инспекции

природных ресурсов и  охраны окружающей среды

Ю.И.ГРИНКЕВИЧ.

25.05.2018

СОГЛАСОВАНО

Главный государственный санитарный врач

Несвижского района – главный врач

государственного учреждения «Несвижский

районный центр гигиены и эпидемиологии»

Е.В.БЕЛАУС.

25.05.2018

Приложение к решению  Несвижского

районного  исполнительного комитета

28.05.2018 № 820

 

ПЕРЕЧЕНЬ мест, где запрещено купание граждан

  1. Реки.
  2. Пруды-копани.
  3. Пруды в городе Несвиже, кроме акватории пруда Дикий, примыкающей к пляжной зоне.
  4. Пруд Тихая заводь в городском поселке Городея Несвижского района, кроме акватории, примыкающей к пляжной зоне.
  5. Пруд возле агрогородка Островки Городейского сельсовета.
  6. Пруд возле деревни Малоеды Козловского сельсовета, кроме акватории, примыкающей к пляжной зоне.
  7. Пруд в деревне Гусаки Козловского сельсовета.
  8. Пруд возле деревни Каменка Козловского сельсовета.
  9. Пруд возле агрогородка Оношки Козловского сельсовета.
  10. Пруд возле агрогородка Лань Ланского сельсовета, кроме акватории, примыкающей к пляжной зоне.
  11. Пруд возле деревни Плешевичи Ланского сельсовета, кроме акватории, примыкающей к пляжной зоне.
  12. Пруд возле деревни Дубейки Ланского сельсовета.
  13. Пруд возле деревни Качановичи Ланского сельсовета.
  14. Пруд в агрогородке Лань Ланского сельсовета.
  15. Пруд возле агрогородка Высокая Липа Липского сельсовета, кроме акватории, примыкающей к пляжной зоне.
  16. Пруд в деревне Саска Липка Несвижского сельсовета, кроме акватории, примыкающей к пляжной зоне.
  17. Пруд возле деревни Войниловичи Несвижского сельсовета.
  18. Пруд возле деревни Затурья Сейловичского сельсовета.
  19. Пруд возле деревни Куноса Сейловичского сельсовета.
  20. Пруд возле деревни Кучиновщина Сейловичского сельсовета.
  21. Пруд возле агрогородка Грицкевичи Сновского сельсовета.
  22. Пруд возле агрогородка Друцковщизна Сновского сельсовета.
  23. Пруд возле деревни Слобода Сновского сельсовета.
  24. Пруд возле агрогородка Снов Сновского сельсовета.
  25. Пруд возле деревни Тарейки Сновского сельсовета.

 


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На основании пункта 2 статьи 29 Водного кодекса Республики Беларусь, пункта 4 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь,
 
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