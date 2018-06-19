Определен перечень мест, где запрещено купание граждан

На основании пункта 2 статьи 29 Водного кодекса Республики Беларусь, пункта 4 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623, Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Определить перечень мест, где запрещено купание граждан, согласно приложению.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела внутренних дел Несвижского районного исполнительного комитета и заместителя председателя Несвижского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.
- Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в районной газете «Нясвіжскія навіны».
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Г.М.СОЛОВЕЙ.
Исполняющий обязанности
управляющего делами Л.В.МЕДВЕДЕВА.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Несвижской районной инспекции
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ю.И.ГРИНКЕВИЧ.
25.05.2018
СОГЛАСОВАНО
Главный государственный санитарный врач
Несвижского района – главный врач
государственного учреждения «Несвижский
районный центр гигиены и эпидемиологии»
Е.В.БЕЛАУС.
25.05.2018
Приложение к решению Несвижского
районного исполнительного комитета
28.05.2018 № 820
ПЕРЕЧЕНЬ мест, где запрещено купание граждан
- Реки.
- Пруды-копани.
- Пруды в городе Несвиже, кроме акватории пруда Дикий, примыкающей к пляжной зоне.
- Пруд Тихая заводь в городском поселке Городея Несвижского района, кроме акватории, примыкающей к пляжной зоне.
- Пруд возле агрогородка Островки Городейского сельсовета.
- Пруд возле деревни Малоеды Козловского сельсовета, кроме акватории, примыкающей к пляжной зоне.
- Пруд в деревне Гусаки Козловского сельсовета.
- Пруд возле деревни Каменка Козловского сельсовета.
- Пруд возле агрогородка Оношки Козловского сельсовета.
- Пруд возле агрогородка Лань Ланского сельсовета, кроме акватории, примыкающей к пляжной зоне.
- Пруд возле деревни Плешевичи Ланского сельсовета, кроме акватории, примыкающей к пляжной зоне.
- Пруд возле деревни Дубейки Ланского сельсовета.
- Пруд возле деревни Качановичи Ланского сельсовета.
- Пруд в агрогородке Лань Ланского сельсовета.
- Пруд возле агрогородка Высокая Липа Липского сельсовета, кроме акватории, примыкающей к пляжной зоне.
- Пруд в деревне Саска Липка Несвижского сельсовета, кроме акватории, примыкающей к пляжной зоне.
- Пруд возле деревни Войниловичи Несвижского сельсовета.
- Пруд возле деревни Затурья Сейловичского сельсовета.
- Пруд возле деревни Куноса Сейловичского сельсовета.
- Пруд возле деревни Кучиновщина Сейловичского сельсовета.
- Пруд возле агрогородка Грицкевичи Сновского сельсовета.
- Пруд возле агрогородка Друцковщизна Сновского сельсовета.
- Пруд возле деревни Слобода Сновского сельсовета.
- Пруд возле агрогородка Снов Сновского сельсовета.
- Пруд возле деревни Тарейки Сновского сельсовета.