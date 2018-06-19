Отдел занятости рассказал о имеющихся вакансиях в районе

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По состоянию на 18.06.2018 года в Несвижском районе имеются вакансии:

агронома (ф-л «Льносемена», ЗАО «1 Мая»), акушерки (Несвижская ЦРБ), бухгалтера (Несвижский дом-интернат, ООО «Белмолд»), бетонщика 3 — 5 разрядов (ООО «БелМолд», ОАО «ПМК-217»), бригадира производственной бригады (ЗАО «1 Мая»), ветеринарного врача (ЗАО «1Мая», ОАО «Несвижский райагросервис», ОАО «Сейловичи», ГУ «Несвижская ветеринарная станция», «ЭБ «Свекловичная», ОАО «Несвижские Островки»), водителя автомобиля (ЗАО «1 Мая», ОАО «Лань-Несвиж», Автопарк №8), врача-специалиста ( Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Несвижская ЦРБ), животновода (ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «Несвижский райагросервис»), инженера-энергетика (ОАО «Сейловичи»), каменщика 3—5 разрядов (ООО «БелМолд», ДУП «ПМК-218»), комплектовщика товаров (ЗАО «Евроторг), маляра 3 — 5 разрядов (ООО «БелМолд», ОАО «ПМК-217»), медицинской сестры (Несвижская ЦРБ, Несвижский дом-интернат), оператора машинного доения (ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «Несвижский райагросервис»), плотника (ОАО «ПМК-217»), продавца (КТУП «Магазин №3», КУП «Магазин №10»), повара (ООО «ВМФ ТОРГ»), психолога (Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов), тракториста (ЭБ «Свекловичная», ЗАО «1 Мая», ОАО «Юшевичи», ОАО «17 Сентября», ОАО «Несвижский райагросервис», ОАО «Грицкевичи», ф-л «Льносемена», ОАО «Лань-Несвиж»), фельдшера (Несвижская ЦРБ), санитарки (Несвижская ЦРБ), швеи (СЗАО «Евро-тарэкс»), штукатура (ДУП «ПМК-218»), электрогазосварщика (ЗАО «АК Несвижский»), специалиста по продаже (ИП Чирко, ИП Мадалимов), станочника деревообрабатывающих станков (ООО «ИНВУДДОРС»), электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ООО «ИНВУДДОРС»), юриста (ОАО «Несвижские Островки»).

Во вторник, 26 июня, с 15.00 до 17.30, будет работать постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, д. 1, кабинет 401. При обращении в комиссию при себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, документ об образовании. По вопросам работы комиссии обращаться по телефону 5-90-87.

Отдел занятости

и трудовых отношений

управления по труду,

занятости и социальной защите райисполкома.