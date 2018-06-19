Об этом лучше узнать до отпуска. Сколько денег возьмут банки за снятие наличных за границей

Снять наличные с карточки в Беларуси не составляет труда. Это можно сделать как в своем банке или банкомате, так и в банках-партнерах. За границей с обналичкой сложнее. Чаще всего за эту операцию взимается комиссия и снимать можно только определенную сумму в сутки. FINANCE.TUT.BY выяснил, какое вознаграждение берут банки за снятие наличных за рубежом и сколько можно снять за сутки.



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Мы рассмотрели только самые популярные дебетовые личные карты. Обратите внимание, что комиссия указана только со стороны банка, выпустившего вашу карту. Но и банки, который обслуживает банкомат, где вы планируете снимать наличные, тоже могут взимать комиссию.

Также стоит знать, что даже если по вашей карте по умолчанию установлен лимит на снятие наличных (то есть можно снимать в день не больше какой-то суммы), его чаще всего можно изменить самому. В каких-то случаях для этого придется ехать в офис банка, в каких-то — достаточно зайти в интернет-банк или его мобильную версию.

Название банка Комиссия за снятие наличных за границей Суточные лимиты на снятие наличных Альфа-Банк 3% (минимум 1 руб., при снятии в валюте — минимум 3 руб.) Размер лимита зависит от типа карты. Лимиты от 200 руб/250 USD/EUR, в странах с повышенным риском — 100 руб/125 USD/EUR (карты Maestro / Visa Electron) до 3000 руб/5000 USD/EUR, в странах с повышенным риском — 1500 руб/ 2500 USD/EUR (карты Visa Infinite / Mastercard World Black Edition). 10 операций в сутки. Банк БелВЭБ По международным картам Maestro, Visa Electron, БелКарт Maestrо, Visa Classic и MasterCard Standard, MasterCard World «Дива» комиссия — 3% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/EUR. По картам Visa Gold — 2,5% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/ EUR. По Visa Platinum и Visa Infinite (для этой карты комиссия применяется, если сумма за одну операцию либо в сумме за месяц от 1000 руб.) — 2% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/EUR. Личные международные дебетовые карточки с магнитной полосой — 200 руб/100 USD/ 90 EUR, 2 операции в сутки (без изменения лимита) Личные международные дебетовые карточки с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV- 800 руб./ 400 USD/ 350 EUR, 4 операции. На территории стран с повышенным риском несанкционированного списания — 40 руб./ 20 USD/ 20 EUR, 1 операция. Банк Москва-Минск 2% от суммы + 6 руб/3 EUR/ USD; По выпущенным личным картам после декабря 2017 года лимиты не установлены. По картам, оформленным до декабря 2017 года лимиты: Visa Classic и MasterCard Standard — 5000 USD, Visa Gold и MasterCard Gold — 10 000 USD, БЕЛКАРТ-Премиум-Maestro — 3000 USD. Банк Решение 3% от снимаемой суммы (минимум 2.5 руб./2.5USD/EUR). 5000 руб/3000 USD, для карты Visa Platinum — 10 000 руб/5000 USD. Белагропромбанк 3% от суммы (минимум 5 руб. /5 USD/EUR/ 200 RUB) Устанавливается суточный лимит — 210 USD (либо эквивалент по курсу платежной системы и (или) Белагропромбанка) в случае если операция совершается со считыванием информации с магнитной полосы карточки. Беларусбанк 3% от суммы (минимум 6.50 руб. /6 USD/EUR/ 230 RUB) для снятия наличных в банке и 2% от суммы (минимум 3 руб. /3 USD/EUR/ 110 RUB) в банкоматах. В банкоматах банков-нерезидентов с использованием карточек Mastercard World, Mastercard Gold, оформленных в рамках Клуба «Карт-бланш» — 1% от суммы (минимум 3 руб. /3 USD/EUR/ 110 RUB) Комиссия не применяется при снятии наличных денежных средств в банкоматах БПС-Сбербанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк, а также при снятии наличных денежных средств в банкоматах банков-нерезидентов с использованием карточек Mastercard World Black Edition, оформленных в рамках Клуба «Персона». Лимиты установлены только в странах, Visa, MasterCard: Индия — до 01.01.2019, Индонезия — до 01.01.2022 Maestro: Индия — до 01.01.2019, Индонезия, Австралия, Новая Зеландия — до 01.01.2022 . Снятие наличных будет возможно на сумму не более 150 USD . Белгазпромбанк Visa Electron, MC Standard, Visa Classic, Visa Bonus «Разам з намі», MC World — 3%; MC Gold, Visa Gold — 2,5%; Visa Platinum — 2%. Банк не устанавливает лимиты, но вы можете сами их установить. Банк ВТБ (Беларусь) Снятие наличных в группе банков ВТБ СНГ (банки в Армении, России, Казахстане, Азербайджане) и Грузии без комиссии. В других — 2.5% от суммы (минимум 4 руб./3 USD/EUR/150 RUB). Visa Classic- 2000 USD/EUR, Visa Gold -3000 USD/EUR. 20 операций в сутки. Лимиты можно увеличить до 5000 USD/EUR Идея Банк Visa Electron, Visa Classic, MasterCard Standard, карта «Дрожжи» — 2.5% от суммы (минимум 3 руб./3 USD/EUR) MasterCard World PartyCard, PartyCard [on air], Ещё, Ещё [on air] - 2.5% от суммы (минимум 3 руб.). Visa Gold PRIME — без комиссии. Visa Electron, Visa Classic, MasterCard Standard «Лучший курс» — 2.5% от суммы (минимум 3 USD/EUR). Лимиты за снятие наличных за пределами РБ — 1000 руб./день (5 операций), в странах с повышенным риском — 50 руб./день (1 операция). МТБанк 2,5% (минимум 3 руб./ 2 USD/ EUR). Вы можете снять средства в пределах лимитов, которые установлены при оформлении карты. Паритетбанк Комиссия 3% . Лимиты не установлены. Приорбанк Если карта в пакете услуг (бел.рубли/валюта): Visa Electron, Visa Classic — 2%, минимум 3 USD. Visa Gold — 1%, минимум 3 USD. Если карта не в пакете услуг — 3%, минимум 3 USD/EUR/ 200 RUB. Visa Electron — 500руб/USD/EUR. Visa Classic, MasterCard Standard — 1000 руб/USD/EUR/5000 RUB. Visa Gold, MasterCard Gold — 1500 руб/2000 USD/EUR/ 100 000 RUB. РРБ-Банк 2% от суммы (минимум 3 руб./ 3 USD/ EUR) Для Visa Classic — не более 300 USD, для, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite — не более 500 USD. До 30 операций в сутки. Технобанк 2% от суммы, минимум 3 USD. По карте Visa Electron, Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Platinum, Visa Gold — 800 руб. 1000 USD/ 800 EUR (7 операций в сутки). Visa Global Card — 800 руб. 1000 USD/ EUR (7 операций в сутки). Visa Electron WebMoney — 800 руб. (7 операций в сутки). Для всех карт в странах Латино-Американского и Азиато-Тихоокеанского регионов — 100 USD (3 операции в сутки). Суточные лимиты можно изменить по телефону или в личном кабинете (интернет-банк, мобильное приложение). Максимальная сумма лимита — 30 000 руб. Если нужна сумма больше 30 000 руб., необходимо обратиться в отделение банка с паспортом. Стоимость рассмотрения заявления — 3 руб/1.5 USD / EUR . Франсабанк 2.5% от суммы (минимум 4 руб/ 3 USD/ 2 EUR/ 150 RUB). Лимитов нет Цептер Банк Для карт Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold — 5% от суммы (минимум 4 руб/3 USD/ EUR). Лимитов нет. Белорусский народный банк 2.5% от суммы (минимум 3.5 руб./ 2.5 USD/ EUR) Для карт Visa Gold Travel, Visa Platinum Edge, Visa Ultima Visa Infinite — без комиссии. Суточные лимиты на снятие наличных в банкоматах и ПВН банков (кроме ПВН банка БНБ);10 операций/ лимиты на снятие наличных в ПВН банка БНБ; 5 операций: Visa Infinite — 7500 /30 000 USD Visa Platinum — 5000/15 000 USD Visa Gold / MasterCard Gold — 2500/7 500 USD Visa Classic / MasterCard Standard — 1250/5 000 USD Visa Electron/Maestro / БЕЛКАРТ-Maestro Премиум — 750/2500 USD Если карта Visa Electron, а вы хотите повысить лимиты до карты Visa Classic или Visa Gold, то комиссия будет 12.5 USD. Если повысить с Visa Classic или Visa Gold до Visa Platinum или Ultima Visa Infinite оплата — 25 USD. Для изменения лимитов нужно обращаться непосредственно в офис банка. Белинвестбанк 2.5% (минимум 5 руб./ 3 USD/ EUR) Лимитов нет БСБ Банк 2% от суммы (минимум 2 руб., если карта в бел. рублях) и 2,5% от суммы, если карта в долларах или евро (минимум 4 USD/ 3 EUR) Карты Visa Electron, Classic максимальная сумма — 1000 USD. Карты Mastercard Standart, Visa Gold, Platinum — 3000 USD. Mastercard Gold — 10 000 USD. Количество операций — 20. БТА Банк 2% (минимум 3 руб./ 3 USD/ EUR). Банк устанавливает суточные лимиты по количеству операций и сумме. В количество операций входят операции просмотра баланса. Белкарт-Премиум: сумма не ограничена/20 операций в сутки. Visa Classic: 2000 руб./15 операций. Visa Gold: 5000 руб./ 30 операций. Visa Platinum: 2000 руб./15 операций. По вашему заявлению лимиты могут быть изменены. Это платная услуга: 1,50 руб./ 1,5 USD/EUR. По карте Visa Platinum лимит может быть изменен бесплатно. БПС-Сбербанк По карте в бел. рублях любой платежной системы комиссия 4% от суммы, минимум 5 руб., если снимать иностранную валюту, то будет дополнительная комиссия +1.5%. По карте в валюте комиссия 4% от суммы (минимум 3.75 USD/EUR, 200 RUB). Снятие наличных в кассах банка и банков группы ПАО Сбербанка без комиссии. Если снимать валюту с карты в бел. рублях, комиссия 1.5% от суммы. К группе ПАО Сбербанк относятся: ПАО Сбербанк (РФ), ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), ПАО «СБЕРБАНК» (Украина), Denizbank (Турция). Лимиты от 2 000 USD для счета бел. рублях и от 1000 USD для счета в ин. валюте (карты Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ) до 25 000 USD для счета бел. рублях и до 12500 USD для счета в ин. валюте (карты Visa Infinite, Visa Infinite Ultra, MasterCard World Black Edition, UnionPay Diamond)

Комиссия за снятие наличных за границей Суточные лимиты на снятие наличных Альфа-Банк 3% (минимум 1 руб., при снятии в валюте — минимум 3 руб.) Лимиты от 200 руб/250 USD/EUR, в странах с повышенным риском — 100 руб/125 USD/EUR (карты Maestro / Visa Electron) до 3000 руб/5000 USD/EUR, в странах с повышенным риском — 1500 руб/ 2500 USD/EUR (карты Visa Infinite / Mastercard World Black Edition). 10 операций в сутки. Банк БелВЭБ По международным картам Maestro, Visa Electron, БелКарт Maestrо, Visa Classic и MasterCard Standard, MasterCard World «Дива» комиссия — 3% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/EUR. По картам Visa Gold — 2,5% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/ EUR. По Visa Platinum и Visa Infinite (для этой карты комиссия применяется, если сумма за одну операцию либо в сумме за месяц от 1000 руб.) — 2% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/EUR. Личные международные дебетовые карточки с магнитной полосой — 200 руб/100 USD/ 90 EUR, 2 операции в сутки (без изменения лимита) Личные международные дебетовые карточки с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV- 800 руб./ 400 USD/ 350 EUR, 4 операции. На территории стран с повышенным риском несанкционированного списания — 40 руб./ 20 USD/ 20 EUR, 1 операция. Банк Москва-Минск 2% от суммы + 6 руб/3 EUR/ USD; По выпущенным личным картам после декабря 2017 года лимиты не установлены. По картам, оформленным до декабря 2017 года лимиты: Visa Classic и MasterCard Standard — 5000 USD, Visa Gold и MasterCard Gold — 10 000 USD, БЕЛКАРТ-Премиум-Maestro — 3000 USD. Банк Решение 3% от снимаемой суммы (минимум 2.5 руб./2.5USD/EUR). 5000 руб/3000 USD, для карты Visa Platinum — 10 000 руб/5000 USD. Белагропромбанк 3% от суммы (минимум 5 руб. /5 USD/EUR/ 200 RUB) Устанавливается суточный лимит — 210 USD (либо эквивалент по курсу платежной системы и (или) Белагропромбанка) в случае если операция совершается со считыванием информации с магнитной полосы карточки. Беларусбанк 3% от суммы (минимум 6.50 руб. /6 USD/EUR/ 230 RUB) для снятия наличных в банке и 2% от суммы (минимум 3 руб. /3 USD/EUR/ 110 RUB) в банкоматах. В банкоматах банков-нерезидентов с использованием карточек Mastercard World, Mastercard Gold, оформленных в рамках Клуба «Карт-бланш» — 1% от суммы (минимум 3 руб. /3 USD/EUR/ 110 RUB) Комиссия не применяется при снятии наличных денежных средств в банкоматах БПС-Сбербанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк, а также при снятии наличных денежных средств в банкоматах банков-нерезидентов с использованием карточек Mastercard World Black Edition, оформленных в рамках Клуба «Персона». Лимиты установлены только в странах, Visa, MasterCard: Индия — до 01.01.2019, Индонезия — до 01.01.2022 Maestro: Индия — до 01.01.2019, Индонезия, Австралия, Новая Зеландия — до 01.01.2022 . Снятие наличных будет возможно на сумму не более 150 USD . Белгазпромбанк Visa Electron, MC Standard, Visa Classic, Visa Bonus «Разам з намі», MC World — 3%; MC Gold, Visa Gold — 2,5%; Visa Platinum — 2%. Банк не устанавливает лимиты, но вы можете сами их установить. Банк ВТБ (Беларусь) Снятие наличных в группе банков ВТБ СНГ (банки в Армении, России, Казахстане, Азербайджане) и Грузии без комиссии. В других — 2.5% от суммы (минимум 4 руб./3 USD/EUR/150 RUB). Visa Classic- 2000 USD/EUR, Visa Gold -3000 USD/EUR. 20 операций в сутки. Лимиты можно увеличить до 5000 USD/EUR Идея Банк Visa Electron, Visa Classic, MasterCard Standard, карта «Дрожжи» — 2.5% от суммы (минимум 3 руб./3 USD/EUR) MasterCard World PartyCard, PartyCard [on air], Ещё, Ещё [on air] - 2.5% от суммы (минимум 3 руб.). Visa Gold PRIME — без комиссии. Visa Electron, Visa Classic, MasterCard Standard «Лучший курс» — 2.5% от суммы (минимум 3 USD/EUR). Лимиты за снятие наличных за пределами РБ — 1000 руб./день (5 операций), в странах с повышенным риском — 50 руб./день (1 операция). МТБанк 2,5% (минимум 3 руб./ 2 USD/ EUR). Вы можете снять средства в пределах авторизационных лимитов карты. Паритетбанк Комиссия 3% . Лимиты не установлены. Приорбанк Если карта в пакете услуг (бел.рубли/валюта): Visa Electron, Visa Classic — 2%, мимум 3 USD. Visa Gold — 1%, минимум 3 USD. Если карта не в пакете услуг — 3%, минимум 3 USD/EUR/ 200 RUB. Visa Electron — 500руб/USD/EUR. Visa Classic, MasterCard Standard — 1000 руб/USD/EUR/5000 RUB. Visa Gold, MasterCard Gold — 1500 руб/2000 USD/EUR/ 100 000 RUB. РРБ-Банк 2% от суммы (минимум 3 руб./ 3 USD/ EUR) Для Visa Classic — не более 300 USD, для, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite — не более 500 USD. До 30 операций в сутки. Технобанк 2% от суммы, минимум 3 USD. По карте Visa Electron, Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Platinum, Visa Gold — 800 руб. 1000 USD/ 800 EUR (7 операций в сутки). Visa Global Card — 800 руб. 1000 USD/ EUR (7 операций в сутки). Visa Electron WebMoney — 800 руб. (7 операций в сутки). Для всех карт в странах Латино-Американского и Азиато-Тихоокеанского регионов — 100 USD (3 операции в сутки). Суточные лимиты можно изменить по телефону или в личном кабинете (интернет-банк, мобильное приложение). Максимальная сумма лимита — 30 000 руб. Если нужна сумма больше 30 000 руб., необходимо обратиться в отделение банка с паспортом. Стоимость рассмотрения заявления — 3 руб/1.5 USD / EUR . Франсабанк 2.5% от суммы (минимум 4 руб/ 3 USD/ 2 EUR/ 150 RUB). Лимитов нет Цептер Банк Для карт Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold — 5% от суммы (минимум 4 руб/3 USD/ EUR). Лимитов нет. Белорусский народный банк 2.5% от суммы (минимум 3.5 руб./ 2.5 USD/ EUR) Для карт Visa Gold Travel, Visa Platinum Edge, Visa Ultima Visa Infinite — без комиссии. Суточные лимиты на снятие наличных в банкоматах и ПВН банков (кроме ПВН банка БНБ);10 операций/ лимиты на снятие наличных в ПВН банка БНБ; 5 операций: Visa Infinite — 7500 /30 000 USD Visa Platinum — 5000/15 000 USD Visa Gold / MasterCard Gold — 2500/7 500 USD Visa Classic / MasterCard Standard — 1250/5 000 USD Visa Electron/Maestro / БЕЛКАРТ-Maestro Премиум — 750/2500 USD Если карта Visa Electron, а вы хотите повысить лимиты до карты Visa Classic или Visa Gold, то комиссия будет 12.5 USD. Если повысить с Visa Classic или Visa Gold до Visa Platinum или Ultima Visa Infinite оплата — 25 USD. Для изменения лимитов нужно обращаться непосредственно в офис банка. Белинвестбанк 2.5% (минимум 5 руб./ 3 USD/ EUR) Лимитов нет БСБ Банк 2% от суммы (минимум 2 руб., если карта в бел. рублях) и 2,5% от суммы, если карта в долларах или евро (минимум 4 USD/ 3 EUR) Карты Visa Electron, Classic максимальная сумма — 1000 USD. Карты Mastercard Standart, Visa Gold, Platinum — 3000 USD. Mastercard Gold — 10 000 USD. Количество операций — 20. БТА Банк 2% (минимум 3 руб./ 3 USD/ EUR). Банк устанавливает суточные лимиты по количеству операций и сумме. В количество операций входят операции просмотра баланса. Белкарт-Премиум: сумма не ограничена/20 операций в сутки. Visa Classic: 2000 руб./15 операций. Visa Gold: 5000 руб./ 30 операций. Visa Platinum: 2000 руб./15 операций. По вашему заявлению лимиты могут быть изменены. Это платная услуга: 1,50 руб./ 1,5 USD/EUR. По карте Visa Platinum лимит может быть изменен бесплатно. БПС-Сбербанк По карте в бел. рублях любой платежной системы комиссия 4% от суммы, минимум 5 руб., если снимать иностранную валюту, то будет дополнительная комиссия +1.5%. По карте в валюте комиссия 4% от суммы (минимум 3.75 USD/EUR, 200 RUB). Снятие наличных в кассах банка и банков группы ПАО Сбербанка без комиссии. Если снимать валюту с карты в бел. рублях, комиссия 1.5% от суммы. К группе ПАО Сбербанк относятся: ПАО Сбербанк (РФ), ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), ПАО «СБЕРБАНК» (Украина), Denizbank (Турция). Лимиты от 2 000 USD для счета бел. рублях и от 1000 USD для счета в ин. валюте (карты Visa Electron, Maestro, БЕЛКАРТ) до 25 000 USD для счета бел. рублях и до 12500 USD для счета в ин. валюте (карты Visa Infinite, Visa Infinite Ultra, MasterCard World Black Edition, UnionPay Diamond)

Все карточки белорусских банков

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