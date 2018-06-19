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"Дачные истории": купили старую дачу и сделали лучшее место для отдыха

20.06.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Конкурс «Дачные истории» продолжается. Сегодня о своей даче рассказывает Татьяна из Витебска. Она говорит, что лучшего места для отдыха нет, поэтому дачный сезон для нее никогда не заканчивается.

— Мы с мужем никогда не хотели дачу. Были родительские дачи, куда приезжали отбывать «трудовую повинность» и быстренько убегали в места более веселые: к друзьям, на пикники, в путешествия. Но когда внезапно на горизонте замаячила неизбежно наступающая пенсия, забродили мысли и о своей даче.


Строительство с нуля было нереальным — возраст и средства (вернее, их полное отсутствие) не позволяли. Родительские дачи перестраивать не имело смысла, и мы приступили к поиску готового варианта. Все, что смотрели, не нравилось. Но наша дача нашла нас сама.


Однажды получили приглашение приехать «помочь» освободиться от большого урожая яблок. Осмотрелись и… пропали. Место просто околдовало: сразу перед участком (довольно просторным — 9 соток) небольшое поле ржи, а за ним лес с грибами, ягодами и поющими птицами. В десяти минутах ходьбы через лесок — речка. И вся эта благость в девяти километрах от нашего подъезда! Конечно, когда нам предложили ее купить, мы влезли в долги, напряглись, прошли через все мытарства сложных взаимоотношений с прежними хозяевами (они то продавали, то передумывали) и стали, наконец, собственниками.

Покупая старую дачу, надо быть готовыми к тому, что свои вкусы и предпочтения придется вписывать в определенные заданные рамки. И мы начали вписывать. Сразу оговорюсь, что мы все делали методом проб и ошибок. Мы ничего не знали об устройстве и организации дачной жизни и действовали, опираясь на собственные пожелания, ощущения и советы из интернета.

За 15−20-летний период «прошлой жизни» нашей дачи ее хозяева свезли немыслимое количество всего ненужного в городской жизни. Причем назначение некоторых объектов они и сами не могли объяснить. Все это предстояло или сжечь, или вывезти на свалки, или сдать в металлолом. И друзья, приезжавшие посмотреть на наше приобретение, и мы сами, уезжали с багажниками, набитыми хламом. Зато мы получили урок № 1: не превращать дачу в «хламовник», не тащить на нее ничего лишнего.

Подбирая дачу, мы сразу определились с ее концепцией: это должно быть место для отдыха, открытый дом, куда всегда могут приехать родственники, друзья. Ну и по возможности максимально комфортное для летней жизни.

Все наши работы осложнялись рельефом участка: под любое строение приходилось выравнивать площадки и даже устраивать террасы из-за большого уклона.


Не будучи оригинальными, параллельно с расчисткой мы занялись переустройством туалета. Само строение в большой степени стандартно, а вот с ямой нам дали хороший совет, может, кому еще пригодится. В выкопанную яму мы уложили 5 или 6 автопокрышек, которые совершенно безвозмездно получили на ближайшем шиномонтаже. Общая глубина получилась более двух метров. Хватит на несколько поколений. На эту яму и перенесли туалет, который торчал на самом виду. Ну свет, вентиляция — это само собой. Получилось практично, симпатично и уединенно.


Второй нашей постройкой была беседка, которую мы решили поставить на месте огромного сваренного из металлического уголка пленочного парника, разместившегося прямо перед крыльцом.


Вариант покупки навеса, или тента отвергли сразу — он не монтировался в окружающий пейзаж, подходило только дерево. И вообще, использование пластика мы ограничили только садовыми стульями. Во всем остальном — только природные материалы: дерево и камень. Сегодня беседки продают «на каждом углу», а еще пару лет назад мы с трудом нашли мастера, который по нашим чертежам сделал вот такое чудо.


От дороги прикрылись декоративными кустарниками и девичьим виноградом. В беседке поставили большой стол для большой компании.


Ну, а рядом сам себе выбрал место мангал. Опять же близко к входу в дом, чтобы бегать с тарелками было недалеко. На подготовленную площадку уложили плитку и по периметру (спасибо за идею из интернета) вкопали строительные блоки, в выемки которых насыпали грунт и пару лет с нерабочей стороны высаживали бордюрные цветы. Потом бросили, и это место захватили вездесущие ромашки.


Я очень люблю воду, поэтому в этой же зоне вкопали небольшой искусственный пруд. Его переделывали несколько раз, но из-за уклона так и не добились идеально ровного положения. Уклон подровняли булыжниками и засадили их подходящей растительностью. Так формирование этой зоны практически завершилось.

«Тяжелым наследием прошлого» для меня была огромная бочка с вросшими в землю колесами. Сдвинуть ее с места представлялось нереальным, да и запас воды на случай перебоев в общественном водопроводе оказался нелишним. Выход подсказало ее же «лицо».


Правда, паровозик из Ромашково? Его я и сделала. А колеса прикрыл декоративный плетень. Детям с соседних дач очень понравилось, ходили, как на экскурсию. Ромашки со всех сторон сделала из самоклеящейся бумаги. Правда, это было ошибкой, некоторые стали довольно скоро отклеиваться. В этом году буду перекрашивать и ромашки нанесу краской через трафарет.


Таким образом, мы, наконец, осуществили основной свой замысел. Но, как говорится, нет предела совершенству. Каждый год добавляется что-то новое. То навес, заплетенный виноградом и все лето дающий приятную тень, то турник, то баскетбольное кольцо.

А в целом мы создали место, где с удовольствием проводим время сами и любим принимать гостей. Наша дача никого не оставляет равнодушным. Какая-то особая энергетика позволяет сразу сбросить усталость, раздражение, на время забыть о проблемах.


Сюда хочется приезжать не только летом. Когда нас спрашивают, открыли ли мы дачный сезон, мы всегда отвечаем: «А мы его и не закрывали»! Если зимой есть снег, то запас лыж у нас там не только для себя. Этой зимой поставили на лыжи внука. А горки там у нас прямо за калиткой — закачаешься!

P. S. От своей страсти к путешествиям мы не отказались. Только сдвинули их с весны на осень. Ведь, если перефразировать Экзюпери, мы в ответе за место, которое нас приручило.

Расскажи о своей даче и выиграй приз

REALTY.TUT.BY продолжает конкурс для заядлых и начинающих дачников. Расскажите о своей даче: как ее покупали, строили или перестраивали, как создавали место, где вам уютно. Лучшие рассказы опубликуем, за самый лучший — вручим денежный приз.

Если вся дача еще далека от идеала, присылайте описание уголка, который вы обустроили для отдыха и посиделок с друзьями и близкими — это может быть оригинальная беседка, терраса, площадка для барбекю и мангала, банька, прудик, у которого можно загорать.

Мы ждем от вас:

—  текст в формате doc;

— 5−15 фото. Присылать отдельным файлом. Желательно — горизонтальных в формате jpeg хорошего качества;

— телефон и имя, чтобы проще было связаться для вручения приза.

И текст, и фото присылайте на почту stroika@tutby.com с пометкой «Дача».

Победителя традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании. Лучшая дачная история получит денежное вознаграждение — 300 белорусских рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
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