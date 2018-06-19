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 Россияне требовали «штраф» за просмотр порно от имени МВД Беларуси и получили 7-8 лет тюрьмы

20.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Объявлен приговор троим неработающим гражданам Российской Федерации, которые применяли в интернете старую, но проверенную схему. Они использовали вредоносное ПО и блокировали компьютеры пользователей, которые смотрели «взрослый» контент Всплывающее сообщение гласило, что пользователю нужно оплатить штраф. Уведомление появлялось якобы от имени Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Само собой, МВД подобные штрафы, еще и в такой форме, не назначает.
Тем не менее, от действий злоумышленников пострадало более 900 человек. Недавно расследование дела было завершено, а суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 8 лет.
Также стало известно о еще одном деле, связанном с высокими технологиями. Управление Следственного комитета по Витебской области в ходе следствия установило, что парень тайно установил пароль для системы «Интернет-помощник» на телефон своей девушки через USSD-запрос. Это открыло ему доступ к контролю сообщений и звонков, которые совершала подруга.
За 2015—2016 годы следователи установили более 540 эпизодов противоправной деятельности. Молодому человеку предъявили обвинение по ч. 2 ст. 349 («Несанкционированный доступ к компьютерной информации») и ст. 352 («Неправомерное завладение компьютерной информацией») УК РБ. Суд назначил штраф в размере 100 базовых величин по совокупности преступлений.

 

 
 
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Объявлен приговор троим неработающим гражданам Российской Федерации, которые применяли в интернете старую, но проверенную схему. Они использовали вредоносное ПО...
 
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