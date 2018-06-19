|
Россияне требовали «штраф» за просмотр порно от имени МВД Беларуси и получили 7-8 лет тюрьмы
20.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Объявлен приговор троим неработающим гражданам Российской Федерации, которые применяли в интернете старую, но проверенную схему. Они использовали вредоносное ПО и блокировали компьютеры пользователей, которые смотрели «взрослый» контент Всплывающее сообщение гласило, что пользователю нужно оплатить штраф. Уведомление появлялось якобы от имени Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Само собой, МВД подобные штрафы, еще и в такой форме, не назначает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объявлен приговор троим неработающим гражданам Российской Федерации, которые применяли в интернете старую, но проверенную схему. Они использовали вредоносное ПО...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)