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Пропавшими без вести после крушения парома в Индонезии считаются 180 человек
20.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Число пропавших без вести после крушения парома в Индонезии возросло до 180, сообщают информагентства.
Со ссылкой на национальное поисковое и спасательное агентство заявляется, что в результате инцидента погибли два человека, 18 удалось спасти.
Судно перевернулось на озере Тоба в провинции Северная Суматра вечером 18 июня. Сообщалось, что, по разным данным, на его борту могли быть от 80 до 130 человек. Причины инцидента не названы, предполагается, что паром мог перевозить людей без лицензии.
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Число пропавших без вести после крушения парома в Индонезии возросло до 180, сообщают информагентства. Со ссылкой на национальное поисковое и спасательное...
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