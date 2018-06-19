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Взрыв прозвучал на станции метро в Лондоне
20.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Взрыв произошел 19 июня на станции лондонского метрополитена Southgate на севере мегаполиса. Об этом сообщает Скотленд-Ярд в Twitter.
По сведениям полиции, происшествие случилось примерно в 19:03 по местному времени. Правоохранители пытаются установить причину взрыва. Скотленд-Ярд на своей странице уведомил, что «данными о каких-либо серьезных ранениях», полученных в результате инцидента, не располагает.
Ранее в своем Twitter полиция сообщила об обнаружении на станции Southgate подозрительного объекта. Стал ли он причиной взрыва, пока не сообщается.
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Взрыв произошел 19 июня на станции лондонского метрополитена Southgate на севере мегаполиса. Об этом сообщает Скотленд-Ярд в Twitter. По сведениям полиции, происшествие...
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