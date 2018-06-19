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Беларусь и Россия на ВГС подтвердили стремление находить компромиссы в решении спорных вопросов

20.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Беларусь и Россия на прошедшем 19 июня в Минске заседании Высшего государственного совета подтвердили стремление находить компромиссы в решении спорных вопросов. Об этом по итогам состоявшихся переговоров заявил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях, традиционно будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса. Что уже в принципе наши ведомства делают. Это еще раз было подтверждено и на моей встрече с Владимиром Владимировичем, и непосредственно в ходе прошедшего заседания Высшего госсовета», — заявил белорусский лидер.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия на прошедшем 19 июня в Минске заседании Высшего государственного совета подтвердили стремление находить компромиссы в решении спорных вопросов....
 
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